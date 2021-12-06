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MultiNet: Kullanıcı memnuniyeti en yüksek ve en çok tercih edilen yemek kartı

#Sponsorlu İçerik#Yemek Kartı#Demirhan Şener
MultiNet: Kullanıcı memnuniyeti en yüksek ve en çok tercih edilen yemek kartı

MultiNet yemek kartı PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık’ın Yemek Kartları Araştırması’nda yüzde 77 memnuniyet skoru ile kullanıcı memnuniyeti en yüksek yemek kartı oldu. 20-59 yaş aralığında tam zamanlı çalışan 400 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara “Tercih etme şansınız olsaydı hangi yemek kartını kullanmak isterdiniz?” sorusu yöneltildiğinde de birinci gelen marka MultiNet oldu.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up’ın yemek kartı çözümü MultiNet, PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık’ın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği Yemek Kartları Araştırması’nda yüzde 77 memnuniyet skoru ile kullanıcı memnuniyeti en yüksek yemek kartı oldu. Diğer yemek kartlarının MultiNet’i yüzde 65 ve yüzde 48 memnuniyet skorlarıyla takip ettiğini ortaya koyan araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşayan 20-59 yaş aralığında tam zamanlı çalışan 400 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcılara “Tercih etme şansınız olsaydı hangi yemek kartını kullanmak isterdiniz?” sorusu yöneltildiğinde de birinci gelen marka MultiNet oldu. 

Yemek kartı limitleri ay sonu gelmeden tükeniyor 

Araştırmada öne çıkan bulgulara dair değerlendirmede bulunan Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, “Yemek Kartları Araştırması’nın verilerine göre yemek kartlarına aylık ortalama 575 TL yükleniyor. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 54’ü yemek kartlarındaki limitin ay sonu gelmeden tükendiğini ifade ediyor. Çalışanların işverenden talep ettikleri ortalama limit ise mevcut limitten ortalama 300 TL daha fazla. Yemek kartı gibi yan hak uygulamaları işverenlerin çalışan motivasyonu ve bağlılığı gibi kritik konuları iyileştirmek için başvurduğu en etkili uygulamalar. Çalışanın ihtiyaç ve beklentilerin dengeli bir şekilde karşılanması çok önemli. Biz bu duruma 2013’te yemek kartı sektörünün ilk sadakat programı olarak hayata geçirdiğimiz TatlıPara ile küçük de olsa bir katkıda bulunuyoruz. Mobil cüzdan uygulamamız MultiPay üzerinden düzenli olarak puan kazanımında ayda üç yemek MultiNet’ten hediye oluyor. Bu şekilde 1,5 milyon TL’si son bir senede olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttık” dedi. 

MultiNet: Kullanıcı memnuniyeti en yüksek ve en çok tercih edilen yemek kartı

En yaygın harcama noktasına sahip yemek kartı MultiNet 

Şener, “Multinet Up olarak her zaman paydaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanıyor, bu ihtiyaçlara en inovatif çözümü sunarak hayatlarını nasıl kolaylaştırırız sorusunun peşinden gidiyoruz. Günlük hayatımızda bireysel olarak yaşadığımız deneyimleri, dönüşümü; kullanıcı deneyimine aktarmayı ve gerçekten değer yaratacak alanlara yansıtmayı merkeze alıyoruz. İlkleri ve yenilikleri geliştirme konusundaki cesaretimiz ve bu anlamda bize yeterlilik sağlayan teknoloji alt yapımız sayesinde, çözümlerimizin nihai kullanıcısı şirket çalışanlarına yeni nesil bir deneyim sunabiliyoruz. 

MultiNet yemek kartı kullanıcılarının harcama yapabilecekleri restoran, kafe, büfe ve market noktalarını çeşitlendirmek, kart kullanıcılarına diledikleri yerde diledikleri gibi harcama yapabilme konforunu sağlamak için sürekli genişlettiğimiz üye iş yeri ağımızda 25 bin restoran ve 5 bin market var. MultiNet’liler neredeyse biz de orada olmak için bu ağı sürekli genişletiyoruz” dedi. 

MultiNet’liler yanlarında fiziksel bir kart taşımalarına gerek kalmadan bakiye görüntüleme ve yükleme, QR ile ödeme, harcama noktalarını görüntüleme, bireysel kampanyalara katılım, herhangi bir çalıntı veya kayıp durumunda yemek kartını bloke etme gibi tüm işlemlerini yapabiliyor. Multinet Up’ın güçlü teknoloji alt yapısı sayesinde İstanbulkart kullanıcıları ve ininal cüzdan kullanıcıları da MultiNet geçen noktalarda harcama yapabiliyor.

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#Sponsorlu İçerik#Yemek Kartı#Demirhan Şener

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