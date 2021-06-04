Mükellef ile 10 dakikada şirket kurmak artık mümkün

Uzun zamandır aklınızda bir şirket kurmak var, ancak şirket kurma prosedürlerini düşündüğünüzde ve pandemi koşullarını da hesap ettiğinizde kara kara düşünüyorsunuz. Oysa artık yerinizden bile kalkmadan, sadece dakikalar içinde kendi şirketinizi kurabiliyorsunuz.

Birçok evrakla uğraşmadan, kimsenin kapısını çalmadan, oturduğunuz yerden şirket kurabilme fikrini hayata geçiren ve bu açıdan özellikle de pandemi koşullarında büyük ilgi gören Mükellef (mukellef.co) sıfırdan bir işletme kurmak ve kuruluş sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm finansal süreçleri yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunuyor.



Mükellef isimli yerli girişim, 2019 yılından bu yana şirket kurulumu, online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti gibi tüm süreçlerde yanınızda olurken, gerekli bilgileri ve belgeleri yükleyerek, oturduğunuz yerden 10 dakikada şirketini kurmanıza imkan veriyor.

Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, çarpıcı bilgiler paylaştı. Röportajımıza videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Detaylar için tıklayın.







İLANDIR