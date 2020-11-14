Mühendislik öğrencileri Fransa'daki uluslararası finalde yarışacak

Makine mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencileri Arzu Onaylı, Tunahan Akman, Melike Omak, İsmail Kiraz ile elektrik-elektronik mühendisi adayı Halil Can Yardımcı'dan oluşan Emizy takımı, "Toplum yararına mobilite çözümler" temasıyla düzenlenen organizasyon için proje hazırladı.

Takım, elektrikle çalışan iki kişilik Twizy modelini, dar yollarda ve özellikle kapalı alanlarda acil sağlık hizmeti verilmesini kolaylaştırmak için tasarladı. Ayrıca sistem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aracın bulunduğu yerdeki kişilerin vücut ısılarını ölçüp araçta yer alması planlanan sağlık çalışanının ekranına bilgi gönderebiliyor.

Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Rusya, İspanya, Fransa, Kolombiya ve Brezilya'dan takımların da yarışacağı final, 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

"Bu tasarımımızı kamu ve özel sektör iş birliğinde hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Öğrencilerden Tunahan Akman, iki kişilik elektrikli bir araç olan Twizy modelinde arka koltuğun sökülüp yerine raf sistemi yerleştirilecek bir proje geliştirdiklerini anlattı.

Raf sisteminin ağırlığının aracın yük taşıma kapasitesini aşmayacağını belirten Akman, şöyle devam etti:

"Bu raf sistemi teknolojik bir dizayn sisteminde tasarlanmıştır. Bu teknolojilerden bazıları, ışık sistemi, ağırlık sensörü ve sesli komut sensörleridir. Aracın arkasındaki teknolojik dizaynlı raf sistemine yerleştirilecek sağlık malzemelerinin içeriğini ise sağlık çalışanlarından aldığımız geri dönütler karşılığında belirledik. Hayatımızı baştan aşağı değiştiren Kovid-19 için de birtakım önlemler aldık. Ateşi ölçmek için termal kamera koyduk. Alışveriş merkezleri gibi insanların çok gezdiği alanlarda gerekli olacak dezenfeksiyon tankı ve ultraviyole ışıklar da ekledik. Maskesi olmayan insanlar için de maske temin edilebiliyor. Araç tüm bu özellikleri kullanırken ve bir hastaya müdahale edip geri döndüğünde sadece yüzde 6 şarj düşüşü hesaplanmıştır. Bu tasarımımızı kamu ve özel sektör iş birliğinde hayata geçirmeyi planlıyoruz."



Birinci olup Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etmekten dolayı çok sevindiklerini dile getiren Akman, okullarının adını duyuracak olmalarından dolayı da gururlu olduklarını kaydetti.

"Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz"

Arzu Onaylı ise 1 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını, insanlara faydalı olabilecek bir fikir ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen mühendislik eğitimi veren üniversitelerinin bulunduğu 6 takım arasından ilk üçe kaldıklarını, finalde ise birinci olduklarını ifade eden Onaylı, "Türkiye birincisi olduk, bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. 9 Aralık'ta ise yarışmanın dünya finalleri gerçekleştirilecek. Biz bu dünya finallerinde hem Türkiye'yi hem de okulumuzu temsil etmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Çalışmalarımızı ekip olarak beraber yapmak bize avantaj sağlıyordu ama pandemi dolayısıyla bu dışarıda pek mümkün olmuyordu. Okulumuzda bulunan öğrenci atölyelerinde bu çalışmalarımızı gerçekleştirebildik." şeklinde konuştu.



