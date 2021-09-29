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Msvcp100.dll hatası nedir, nasıl çözülür? Msvcp100.dll nasıl yüklenir?

#Windows#Bilgisayar#Msvcp100.Dll Hatası
Msvcp100.dll hatası nedir, nasıl çözülür Msvcp100.dll nasıl yüklenir

Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarda zaman zaman Msvcp100.dll hatası ile karşılaşılabilir. Bu hatanın neden kaynaklandığı ve nasıl çözüleceği insanlar tarafından merak edilmektedir. Msvcp100.Dll hatası nedir, nasıl çözülür? MSVCP100.DLL nasıl yüklenir tüm detayları ile derledik.

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Özellikle bilgisayarlara oyun ya da bir program indirildikten sonra bu sorun ile karşılaşılabilmektedir. Bilindiği gibi indirildikten sonra kurulumu yapılan program ya da oyunlarda pek çok dosya bulunmaktadır. Bu dosyalardan herhangi birinde bir sorun olduğu zaman Msvcp100.dll hatası verebilmektedir.

MSVCP100.DLL HATASI NEDİR?

Windows işletim sistemlerinde kullanılan oyun ve programların tamamında bu hata ile karşılaşmanız mümkündür. Bu problem dll dosyası ile alakalıdır. Yani doğrudan Microsoft Visual C++ ile alakalı olduğu söylenebilir. Bu hata meydana geldiği zaman çözülebilmesi için birkaç yöntem bulunmaktadır.

Windows işletim sistemi kullanan bir bilgisayara bir oyun ya da bir program indirildiğinde çalıştırmak için Microsoft Visual C++ standardına uygun bir dll dosyası bulundurması gerekmektedir. Bu dosyanın bulunmaması halinde çalıştırılmak istenen program ya da oyun hiçbir şekilde çalıştırılamaz.

Msvcp100.dll hatası kullanıcıların karşısına değişik şekillerde çıkabilmektedir. Çoğunlukla eksik ya da bulunamadı şeklinde bir ifade kullanılmaktadır.

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MSVCP100.DLL HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hatadan kurtulmak için denenebilecek birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi bilgisayarda detaylı virüs taraması yapmaktır. Kötü amaçlı yazılımlar ya da virüs Msvcr100.dll hatasının meydana gelmesine sebep olabilmektedir.

Bilgisayar sürücüsünün güncel olmaması halinde Msvcr100.dll hatası meydana gelebilmektedir. Aygıt yöneticisi sayfasına gidip buradan hata veren oyun ve programların güncellemesini yaparak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

MSVCP100.DLL NASIL YÜKLENİR?

Msvcr100.dll sorunun çözülmesinin bir başka yöntemi ise bu dosyayı el ile indirmektir. Bunun için öncelikle Microsoft Visual C++ sayfası açılır. Bilgisayara uygun Visual C++ indirilir. Bu dosya C: / Windows / System32 klasörüne kaydedilmelidir. Sonrasında bilgisayar tekrar başlatılır ve hatanın devam edip etmediğine bakılır.

 

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#Windows#Bilgisayar#Msvcp100.Dll Hatası