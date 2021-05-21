MSI, yeni kablosuz oyuncu faresini tanıttı

MSI, Clutch GM41 Lightweight Wireless oyuncu faresini tanıttı. Bu, şirketin hafif ve kablosuz oyuncu faresi ürünlerine attığı ilk adım olarak değerlendiriliyor. Ürün, rekabetçi oyunlar için uygun hafif malzemelerden kablosuz bağlantı özelliği ile üretildi. Bu tür ürünler özellikle kablo sürtünmesi nedeniyle ağırlaşmayan fare arayan FPS oyuncuları için tasarlandı.

Yeni duyurulan kablosuz versiyon aynı simetrik tasarım, aynı hafif plastik malzeme ve aynı özellikleri 74 gram ağırlığında bir kasa ve dahili batarya ile sunuyor. Farenin alt kısımında bulunan PTFE malzemeden üretilmiş kaydırıcı tabanlar yüzeylerde akıcı hareket etmesini sağlarken kauçuk yan kavrama alanları elinizde sıkıca tutmanıza olanak tanıyor.



2.4G kablosuz teknolojisinin en yeni özellikleri de bu sürüme dahil edildi. Böylece piyasadaki tipik kablosuz farelere göre 10 kat daha hızlı, 1 ms tepki süresi sunuyor.



Batarya süresi 80 saate kadar uzayan Clutch GM41 Lightweight Wireless, 90 dakikada tam şarj olabiliyor. Ancak hemen oyuna dönmek zorundaysanız 10 dakika içinde 9 saatlik şarj süresi elde edebilirsiniz. Alternatif olarak birlikte gelen USB kablosunu doğrudan farenize takarak kablolu olarak da kullanmanız mümkün. Belirtilen batarya süresi çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.



Clutch GM41 Lightweight Wireless farenin kalbinde, 20000 DPI hassasiyet ve 400 IPS hareket takip özelliğine sahip PIXART PAW-3370 sensör bulunuyor. DPI denetimini cihazın üst kısmına koymak daha fazla malzeme ve devre anlamına geldiğinden, DPI değiştirme anahtarı ağırlığı azaltmak amacıyla farenin alt kısmına yerleştirildi.



Sol ve sağ düğmelerin alt kısmında 60 milyon tıklama testinden geçen son derece dayanıklı OMRON anahtarlar mevcut. MSI Dragon Center yazılımı üzerinden RGB ışıklandırma da dahil olmak üzere birçok özelleştirme ve ayar yapılabiliyor.



Fare ile birlikte bir USB dongle, özel şarj istasyonu ve kablo ile oynamak isteyenler için sürtünme oranı düşük bir Frixion Free kablo geliyor. Fare üzerinde USB kablosunun doğrudan girebileceği bir yuva ve seyahat sırasında kolaylık amacıyla USB dongle için bir hazne tasarlandı.

Teknik Özellikler



- PIXART PAW3370 sensör

- 20000 DPI hassasiyet (max) / 50G ivmelenme / 400 IPS takip

- En az 60 milyon tıklama ömrüne sahip OMRON anahtarlar

- 74 gram toplam ağırlık

- Up to 9 saate kadar batarya süresi, 90 dakika tam şarj süresi

- Simetrik sağ-sol el uyumlu tasarım

- Dragon Center desteği ile özelleştirme (RGB ışıklandırma dahil)

- Şarj istasyonu, USB kablosuz 2.4G verici, Frixion Free kablo dahil