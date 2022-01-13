MSI, yeni Gaming ve Creator serisini CES 2022’de görücüye çıkardı

Oyun, tasarım ve iş laptoplarında yenilikçi marka MSI, 12.Nesil Intel® H serisi işlemciye sahip yeni laptoplarını duyurarak adım attığımız Metaverse çağına ait vizyon ve kararlılığını da gösterdi. Yeni laptoplar “Meta-ready” ngrafiklerle donatıldı ve Metaverse uyumlu performans arayan herkesi hedefliyor.

NVIDIA GeForce RTX laptoplar devrim yaratan Amper mimarisi, ışın izleme işlemleri için 2.nesil RT çekirdekleri, DLSS ve YZ için ise 3.nesil Tensor çekirdeklerine sahip.

GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU ile birlikte ilk defa yeni amiral gemisi 80 Ti sınıfı GPU’lar geliyor. 16GB en hızlı GDDR6 grafik belleği de ilk kez bir laptop bilgisayarda görülmekte. RTX 3080 Ti, TITAN RTX masaüstü bilgisayardan daha yüksek performansa sahip. Yeni GeForce RTX 3070 Ti grafik işlemci önceki nesil RTX 2070 SUPER laptoplara göre %70’e kadar daha hızlı ve 1440p çözünürlükte 100 FPS değerine ulaşabiliyor.

Ayrıca CPU Optimizer, Rapid Core Scaling ve Battery Boost 2.0 gibi yeni 4.nesil Max-Q teknolojileri ile verimlilik, performans ve batarya süresi de gelişti.

Yeni oyun laptopu serisi CPU performansında %30~45 artış ile önceki modellerden belirgin şekilde ayrılıyor. MSI ayrıca termal çözümlerde de yenilikler ekledi: Faz Değiştiren Sıvı Metal Yastık. Phase Change Liquid Metal Pad. MSI’ın bu özel soğutma teknolojisi 12.nesil Intel işlemcinin gerçek gücünü ortaya çıkarmasına da yardımcı oluyor. Sıvı metal kadar verimli, fakat çok daha güvenli ve güvenilir.

MSI’ın tasarımcılar için ürettiği Creator serisi şimdi 17 inç ekrana kadar ürünlere sahip çok daha büyük bir aile haline geldi. Yeni Buhar Odası soğutma çözümü ile genel CPU performansı %45’e ulaştı. MSI ayrıca içerik tasarımcılar için MSI Pen dokunmatik desteği, Calman onaylı True Pixel ekran, DTS işbirliği ile zengin ve kapsayıcı bir surround ses deneyimi gibi özellikler de ekledi.



Ödül sahibi Stealth GS serisi oyun ve profesyonel kullanım için hafif ve güçlü olarak tasarlandı. GS77 yeni “kömür siyahı” bir renk ve çok daha dayanıklı çinko alaşımlı menteşeye sahip. 21mm’den daha ince yapısının yanı sıra MSI bu seride daha geniş bir touchpad ve tuş kapakları kullandı. Böylece daha rahat ve kesin bir yazma deneyimi sunuyor. Ayrıca teremiz tizler ve güçlü baslar için 6 hoparlör bulunuyor. Oyun oynamayı seven iş insanları webcam kilit düğmesinin ekstra güvenlik avantajından yararlanabilecek, 100W’a kadar PD şarj desteği ile gerçek taşınabilirliğin keyfini yaşayacaklar.



MSI Raider GE serisi, Panoramik Aurora ışıklandırması ile oluşturduğu bilim-kurgu ambiyansına ek olarak yenilikçi termal tasarımla da göz kamaştırıyor. Performansı ise çok daha çarpıcı: Raider GE serisi, MSI OverBoost özelliği sayesinde GeForce RTX 3080 Ti grafik işlemcisiyle birlikte toplam 220W ’a ulaşabilir. Faz Değiştiren Sıvı Metal Yastık performansa %10 artış sağlarken Harici Grafik Modu desteği ile oyuncuların hızlı ve akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilmeleri için 4K çözünürlüğe kadar destekleyebiliyor.

Performans için doğdu– Vector GP76/66

Vector GP serisi yeni bir konseptle ortaya çıktı: “Vektör” adı, MSI’ın Vector serisinden beklediği, oyunda, mühendislikte ve bilimde ileri atılmak için tam gücü sunmasını temsil ediyor. Cooler Boost 5 teknolojisine sahip Vector serisinin performansı MSI OverBoost desteği ile 210W’a kadar çıkabiliyor.



Crosshair GL serisi, MSI ve Ubisoft’un işbirliği ile üretilmiştir. Bu seri oyundan ilham alan futuristik tasarım ve bilim-kurgu öğeleri ile dizayn edilmiş, Intel CoreTM i9 işlemci ve Cooler Boost 5 teknolojisi ile donatılmıştır. Grafik performansı ise rakiplerinin çok ötesinde maksimum seviyede tutuldu. Crosshair GL serisi 3 farklı versiyona sahip: Crosshair 15, Crosshair 17 ve ayrıca sınırlı sayıda üretilen ve özel bandıl olarak gelen Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition.



Maarten Verhoeven imzalı tasarımı ile MSI Pulse GL76/66, Ejderha Ordusunun çeviklik ve esnekliklerini arttıran, enerji darbelerine sahip titanyum zırhlarından esinleniyor. Cooler Boost 5 çözümü ile soğutma performansı %15 arttırılırken duvar kalınlığı %33 azaltıldı.

Oyunu Keskinleştir - Sword 17/15, Katana GF76/66

MSI Sword serisi yepyeni şövalye imajı ile zaferin kılıcını taşıyan sihirli ve ölümsüz Ejderha gücünü temsil ediyor. Bu şövalye karakteri ABD’li konsept sanatçısı Justin Goby Fields tarafından tasarlandı. Sword ve Katana serisi laptoplar oyunuculara konforlu bir oyun için 1.7mm tuş hareket mesafesi ve Cooler Boost 5 soğutma çözümü ile geliyor.



Creator Z17, dünyanın dokunmatik kalem desteğine sahip ilk 17” laptopu. 16:10 ekran oranı ve ince çerçeve tasarımına ek olarak True Color teknolojisi ile tasarımcılar için mükemmel bir çözüm. Creator Z16P, Buhar Odası soğutma sistemi ile %65 daha fazla hava akımı ve 2°C daha düşük sıcaklık ile fazladan %20 performans artışı sunmakta. Rekabetçi performansı ve CNC üretimli aluminyum kasası ile Creator Z serisi sıradanlıkla yetinmeyen profesyoneller, tasarımcılar ve yüksek kaliteli üstün ürünler arayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış NVIDIA Studio laptopları.



Creator M16, güçlü bir performans arayışı içindeki öğrenciler ve tasarımcılar için çok daha taşınabilir ve şık bir seçim. 180° yatabilen QHD+ True Pixel ekrana, ultra hafif ve ince aluminyum bir kasaya sahip.

MSI yalnızca donanımla değil, MSI Center yazılımı ile de şu ana kadarki en akıllı laptopları üretmeyi amaçlıyor. MSI Smart Auto özelliği kullanım şekline göre laptopunuzu en uygun mod için otomatik olarak ayarlarken Ambient Silent AI aracı çevredeki gürültü seviyesini (dB) algılayarak en düşük gürültüde en yüksek performansı sunacak şekilde fan hızını ayarlar.



MSI’ın yeni Oyun ve İçerik Tasarım serisi laptopları güçlü performans, yenilikçi termal çözümler ve birçok yeni özellikle MSI’ın imzası olan estetik dokunuşu bir arada sunuyor.

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