MSI yeni ekran kartlarını sahneye çıkardı

MSI, Nvidia'nın yeni GeForce RTX 30 serisi GPU’ları ile ürettiği, yeni grafik teknolojileri ile gelişmiş soğutma özelliklerine sahip ekran kartlarını kullanıcılarına sundu.



RTX 30 serisi grafik işlemciler, RTX’in 2.neslini oluşturuyor ve yeni RT ve Tensor çekirdekleri ile çoklu akış işlemcileri sayesinde oyunlara ve tasarım uygulamalarına çarpıcı görseller, yüksek FPS değerleri ve yapay zeka hızlandırma özellikleri getiriyor. Nvidia Ampere mimarisi ile önceki nesle göre Watt başına 1.9 kat daha yüksek performansa sahip RTX 30 serisi, 8K dahil tüm çözünürlüklerde grafik deneyimini geliştiriyor.

MSI, NVIDIA Ampere teknolojisini temel alan iki ekran kartı serisi sundu:

GAMING

GAMING serisi, soğutma performansı ve düşük gürültülü çalışma arasındaki dengeyi korurken, yeni bir görünüme sahip. Bu seride dış taraftan çiftli şekilde birbirine bağlanan fan kanatları sayesinde hava akışı geliştirilmiş TRI FROZR 2 soğutma sistemine yer verilmiş. Fanlar TORX Fan 4.0 tasarımı ile öne çıkıyor. Mat yüzeyli backplate ekran kartının yapısını güçlendirirken aynı zamanda üzerindeki termal pad’ler sayesinde pasif soğutma işlevi görüyor.

Kartın dış tasarımı ayrıca Mystic Light ile donatıldı. Mystic Light Sync ve Ambient Link yazılım desteği ile ekran kartının üzerinden bulunan RGB renkleri ve efektleri PC’nin diğer bileşenleri ile senkronize edilebiliyor. Tüm bu özellikler Dragon Center yazılımı aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

VENUS

VENTUS serisi de TORX Fan 3.0 tasarımı ile güncellenen soğutma sistemi ile geliyor. Kartın 2 ve 3 fanlı versiyonları mevcut.

GAMING ve VENTUS ekran kartları, MSI’ın GeForce RTX 30 ürün ailesinin üst sınıfında yer alıyor; ancak yakın gelecekte bu aileye yeni serilerin eklenmesi de planlanıyor.



