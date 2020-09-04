MSI yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Etkinlikte konuşma yapan şirketin Notebook Global Satış & Pazarlama Direktörü Derek Chen, "2020 birçok meydan okuma ile başladı fakat aynı zamanda yeni fırsatlar da getirdi." sözlerini kaydetti. Chen, MSI'ın yeni ürün gamının 3 serisini tanıttı. "Summit," "Prestige," ve "Modern" serileri 11. Nesil Intel işlemcilerle geliyor.

Her iki donanım da Summit serisinin aluminyum kasası ile geliyor. TPM 2.0 ile kurumsal seviyede güvenlik sağlanarak hem bireysel, hem de iş verilerinin güvenliği sağlanması amaçlanıyor.



Summit serisi iki farklı modele sahip. Summit B serisi, ultra taşınabilir bir kasaya yerleştirilen ve 10 saatin üzerinde çalışmaya olanak tanıyacak batarya süresi ile öne çıkıyor. Summit E serisi ise farklı özelliklere sahip adanmış grafikler ve Windows Hello yüz tanıma sistemini destekleyen kızılötesi kamera ile geliyor.



Summit serisi ayrıca uzaktan çalışma özelliklerine sahip. Çoklu dokunmatik desteği sunan dokunmatik ekran, video konferanslarda arkaplandaki istenmeyen sesleri azaltan özel yapay zeka destekli gürültü engelleme gibi işlevler de bunlara dahil.

Etkinlikte ayrıca, Prestige ve Modern serisi laptoplar da boy gösterdi. Bu ürünler yeni MSI logosu ile geliyor.

Tanıtılan yeni ürünlerden biri olan Prestige 14 Evo ise Intel'in 11.nesil işlemcisi ve Intel Evo platformuna sahip ilk laptoplar arasında.



Tanıtılan son ürün ise MSI Summit E13 Flip oldu. 360 derece katlanabilen ekranı ile tablet konforundaki bu laptop, birçok kullanım şeklini destekliyor.



