MSI, Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip CES laptoplarını duyurdu

“CES 2021’in En iyisi” ödülüne sahip Summit E13 Flip Evo, altın oranı temsil eden tasarımlardan birine sahip. Hassas hesaplamalarla üretilen 13 inç ekranlı, hafif ve çok yönlü Summit E13 Flip Evo 2-in-1 laptopta logo yerleşiminden görüntüleme alanını genişleterek iş verimini arttıran 16:10 ekran oranına kadar tüm özellikleri Altın Oran ile hesaplandı.

Laptopun kasası da CNC makinaları ile üretildi. Ergonomik 360 derece dönebilen menteşeleri farklı kullanım senaryoları için ideal.

Intel Evo platformu tarafından onaylanan Summit E13 Flip Evo, yüksek performans sunan özelliklere sahip. En yeni 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ve Intel Iris Xe grafikleri ile birlikte, 20 saatlik batarya süresi sunuyor. Ayrıca Summit E13 Flip Evo, çarpıcı bir aktarım hızına ek olarak birçok kullanıcıyla paylaştığınızı ağınızı her zaman kararlı ve akıcı tutan en yeni WiFi 6E kablosuz teknolojisine de sahip.



Summit E13 Flip Evo üretkenliğinizi arttıran birkaç ek özelliğe sahip. Thunderbolt 4 ile cihazlarınızı hızlı şarj edebilir ve 40 Gb/sn’ye varan hızlarla veri aktarabilirsiniz. PCIe Gen4 SSD ise hatta daha güvenilir sinyal iletimi ile günlük iş akışınızı hızlandıracak.

Daha da önemlisi, hassas iş sırlarınızın güvenle korunması için donanım tabanlı TPM2.0 gibi kurumsal sınıf güvenlik tedbirleri de yer alıyor. Gittikçe yaygınlaşan görüntülü görüşmeler için Summit E13 Flip Evo’non web kamerası daha önce görülmemiş bir 3’lü korumaya sahip: Kameranın açık olduğunu gösteren uyarı ışığı, Açma/Kapatma düğmesi ve laptopun yan kısmında bulunan bir kilit. Görüntülü konferanslar için ayrıca MSI AI Noise Cancellation ve Noise Reduction CAM özellikleri ile hem görüntüde hem de seste meydana gelecek istenmeyen gürültüleri engelleyerek profesyonel çalışma ortamınızı online görüşmeler için kesintisiz deneyimlemenizi sağlıyor.



Summit E16 Flip

Summit serisi ayrıca daha geniş bir versiyona da sahip: Summit E16 Flip. Bu ürün, 16” ekranlı katlanabilir laptop pazarında şu ana kadar çıkan en ince bilgisayar. Summit E13 Flip Evo’nun tüm özelliklerine ek olarak, Summit E16 Flip en yeni NVIDIA grafikleri ile ağır iş yüklerini de kaldırabilecek bir performansa sahip. MSI’ın yeni termal tasarımı “Dynamic Cooler Boost” sayesinde sistem, CPU tam yük altında çalışırken bile yalnızca 35dB gürültü üretiyor. Rakiplerinin aynı koşullarda ortalama gürültü seviyesi ise 45 ~ 60dB arasında.



MSI Pen

2021 CES ödülünü kazanan ilk Stylus kalem olan MSI Pen, minimalist işçiliği ve tamamen metal tasarımı ile dolma kalem gibi dengeye sahip. İç yapısında ise 4096 seviyeli basınç hassasiyeti ve çok daha kararlı bir bağlantı için MPP2.0 teknolojisi yer almakta. Stylus ve sunum kumandası işlevleri ile her zaman yanınızda taşayabileceğiniz bu kalem, MSI Pen Control uygulaması üzerinden kalem düğmesini özelleştirme, batarya seviyesini eranda görüntüleme gibi fonksiyonları yönetme imkanı sunuyor.

MSI USB-C Docking Station Gen2



Yeni MSI USB-C Docking Station Gen2, kalabalık bir çalışma alanını optimize ederek tüm cihazlarınızı tek bir merkezde toplayabilirsiniz. Aynı anda 3 ekranı bağlayabileceğiniz bu dock istasyonu, fazladan 5 USB portu ile dikkat çekiyor ve 100W güç çıkışı ve 4K video ve veri aktarımı sunuyor.

Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip laptoplar, hem tablet hem de laptop özelliklerini bir arada arayan kullanıcılar için uygun fiyatlı bir çözüm.