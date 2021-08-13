MSI Summit E13 Flip Evo incelemesi

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MSI markasını hepimiz tanıyoruz. Özellikle de oyun tarafı söz konusu olduğunda ürettiği cihazlarla oyuncuların beklentilerini fazlasıyla karşılayan dev bir marka. Ancak MSI, sadece oyunculara değil, profesyonel hayata da dokunmak istiyor. İşte elimdeki bu cihaz da aslında bu yönde geliştirilmiş özel bir bilgisayar.

Videonun başında da söylediğim gibi Summit E3 Flip Evo farklı şekillerde kullanılabilecek oldukça kullanışlı bir ürün. İster standart dizüstü bilgisayar formunda, ister çadır formunda, istersek kitap okurken, istersek de tablet formunda bu cihazı rahatça kullanabiliyoruz. Tablet modunda kullanırken bu cihazla beraber gelen kalemi de kullanarak örneğin girdiğimiz derslerde ya da katıldığımız toplantılarda notlar alabiliyoruz. Çok pratik…



MSI’ı genelde ağır olan oyuncu dizüstü bilgisayarlarıyla biliyoruz. Summit E13 Flip Evo’yu ilk gördüğümde de ağır bir cihaz olduğunu düşünmüştüm. Ancak metal gövdesine rağmen sadece 1.35 kg ağırlığa sahip. Yani yanınızda çok rahatça taşıyabileceğiniz bir çok amaçlı bir bilgisayardan söz ediyoruz. Ve tabii bu noktada şarj adaptörünü merak edenleriniz olacaktır. Öyle büyük, külçe altın ağırlığında bir şarj adaptörü elbette yok. Bu minik adaptörle birlikte Summit E13 Flip Evo’yu çantaya rahatça sığdırıyor, ağırlığını pek hissetmiyorsunuz. Özellikle de bugünün şartlarında iyiden iyiye mobil yaşama adapte olmuşken, hem donanımsal olarak güçlü hem de hafif yapıda ve farklı senaryolar için tasarlanan bir ürünü kullanabilmek kulağa hoş geliyor.

Tasarımını çok beğendim. Keskin hatları ayrı bir hava katmış kesinlikle. Bir de ekranının tek elle açılabiliyor olması da bence önemli bir nokta.



Cihazımızın ekranı dokunmatik yapıda ve 10 parmak algılamalı bu dokunmatik ekranın oldukça yüksek bir hassasiyeti var. 13.4 inç büyüklüğünde olan MSI Summit E13 Flip Evo, 1920x1200 FHD+ ekran çözünürlüğü sunuyor.

MSI, bu cihazın tasarımında en ince noktaları da hesap etmiş ve altın oran uyumuna dikkat etmiş. Peki bu ne demek? Değişen logo tasarımıyla daha yüksek bir ekran/gövde oranı sunan Summit E13 Flip Evo’nun 16:10 en/boy oranına sahip ekranının tüm özellikleri altın oran göz önünde tutularak ayarlanmış.



Ekranıyla ilgili bir başka önemli nokta da hemen her ışık koşulunda bu cihazı sorunsuz kullanabiliyor olmanız. 500 NIT ekran parlaklık seviyesi sayesinde dışarıda, örneğin bir kafede veya parkta otururken ekrana yansıyan her şeyi çok rahatça görebiliyorsunuz.

Pandemi süreciyle birlikte pek çok kişi ofis dışında çalışmaya başladı. Haliyle toplantılara katılmak için de web cam hayati bir öneme sahip oldu. Bu cihazda yer alan 720p 30FOS webcam de ihtiyacınıza yanıt verebiliyor. Webcam’in aktif olarak kullanıldığı durumlarda webcam’in yanındaki yeşil ışığı görüyorsunuz. Webcam’i kullanmadığınızda ise webcam’i tamamen kullanıma kapatmak için cihazın sağ kenarında bir tuş kilidi yer alıyor. Böylece webcam’in üzerine etiket çekmekle uğraşmıyorsunuz ve kilitlediğinizde ‘acaba izleniyor muyum’ şüphesi de ortadan kalkmış oluyor.



Kameradan bahsetmişken kızılötesi destekli yüz tanıma teknolojisi de bu cihazda yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde bilgisayarınız yüzünü daha hızlı ve doğru bir şekilde tarayıp ekran kilidini hızlıca açıyor.

Gelelim klavye tasarımına… Bu noktada elbette ilk beklentimiz klavyenin ergonomik bir yapıda olması. Bu açıdan Summit E13 Flip Evo’nun klavyesi işini iyi yapıyor. Bu klavye ile yazmak da oldukça rahat. Hafif dokunuşlarla yazı yazarken, diğer yandan klavyenin arkadan aydınlatmasının olması da önemli bir özellik. 3 kademeli olan bu aydınlatma sistemi, elbette RGB renklerin bu klavyede olduğunu anlamına gelmiyor. Elbette toplantılarda veya sınıfta rengarenk klavyenin olması gereksiz olurdu. Bu nedenle MSI da klavye aydınlatmasında beyaz rengi kullanıyor.

Touchpad’in yanında ise bir parmakizi okuyucusu var. Şifre yerine hızlıca parmak izinizi kullanarak da ekran kilidini açabiliyor, şifre girmekle uğraşmıyorsunuz.



Kalem ise bu cihazın önemli bir aksesuarı… MSI Pen, 4096 seviye basınç hassasiyetine sahip bir kalem. Resim veya grafik çiziyor, çeşitli çizimler yapıyor ya da sadece not alıyorsanız bu kalem işinizi fazlasıyla görüyor. Kalemi şarj etmek için de üzerinde yer alan USB Type-C girişini kullanıyorsunuz. Kalemin arka kısmında ise Bluetooth butonu yer alıyor ve eşleştirme için kullanıyorsunuz.

MSI Pen’i eşleştirme yapmadan da kullanabilirsiniz, ancak tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için eşleştirme yapmanız gerekiyor.



MSI, kalemin kolayca düşme ya da kaybolabilme ihtimaline karşın da önlemini almış. Kalemi iki farklı şekilde bilgisayara yapıştırabiliyoruz. İster ekranın üzerine, istersek de hemen sol kısmına MSI Pen’i iliştirebilmemiz mümkün. Kalem oldukça sağlam yapışıyor. Bilgisayarı sallasanız da kalem yerinden kımıldamıyor.

Biraz da bilgisayarımızın yüksek performansını sağlayan donanım özelliklerinden bahsedeyim. Bilgisayarımızın içerisinde hızı 4.8 GHz’e kadar çıkabilen yeni nesil 4 çekirdekli Intel Core i7 1185G7 işlemci yer alıyor. Bu işlemciyle birlikte dahili Iris Xe grafik yongası da geliyor. Günlük kullanımda bu donanım kullanıcılar için fazlasıyla yeterli.

Daha çok profesyonel kullanıma hitap eden MSI Summit E13 Flip Evo, bir oyuncu bilgisayarı değil. Iris Xe, işlemci ile entegre gelen bir yonga. Dolayısıyla özel bir ekran kartından söz etmiyoruz ve yeni nesil oyunları yüksek grafik ayarlarında oynamak isteyenler, MSI’ın oyunculara yönelik diğer oyuncu sistemlerine göz atabilirler.



Peki bu oyunların bilgisayarımızda çalışmadığı anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Valorant, PUBG gibi popüler oyunları uygun ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.

4266 Mhz hızında çalışan 32 GB RAM’le gelen Summit E13 Flip Evo, depolama tarafına geldiğimizde ise 1 TB m2 SSD kullanıyor. PCIe 4.0 SSD, üst seviye depolama performansı ile günlük iş akışınızı etkin bir şekilde hızlandırırken Gen4 SSD, önceki nesile göre 2 kat veri yolu sağlıyor. Böylece saniyede 8 GB'a yaklaşan transfer hızlarına ulaşmak mümkün oluyor.

Dilersek de toplam hafızayı sonradan artırabilme şansımız da var.

Cihazda yer alan Thunderbolt 4 portları da bir başka öne çıkan özellik… Bu sayede Summit serisi, USB 4.0 type-C ile 40Gb/sn’ye varan veri transferine ek olarak birden fazla ekran ve birçok çevre birimi bağlamanıza olanak tanıyor.



Ayrıca microSD kart okuyucumuz da var ve yüksek hızlı veri aktarımı yapabiliyor.

Bu cihazın farkını gösterdiği en önemli noktalardan biri de batarya tarafında kendini gösteriyor. 65W hızında çalışan şarj adaptörü ile birlikte bu cihazı sadece 30 dakika şarj ettiğinizde yaklaşık 4 saatlik batarya ömrü elde ediyorsunuz. Tabii bu bahsettiğimiz ortalama bir süre ve kullanım alışkanlığınıza bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. 1.5-2 saatlik süre zarfında cihazı şarj ettiğimizde ise yüzde 0’dan yüzde 100’e bataryayı şarj edebiliyoruz.

Batarya tam dolu olduğunda ortalama 10 saatlik bir batarya ömrü elde etmiş oluyorsunuz. Günlük kullanım için ideal bir süre.

MSI Center Pro yazılımından da konuşalım. Kullanıcılar, bu yazılım üzerinden kendi ihtiyaçlarına en uygun modu seçerek bilgisayarından maksimum verim alabiliyor. Sistem kaynaklarını yoğun olarak kullanacağınız durumlarda Yüksek Performans modunu seçebilirken, batarya ömrünün daha uzun sürmesi için de Süper Pil Ömrü ile batarya ömründen tasarruf ederek verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Silent modu sayesinde de sessiz bir kullanım deneyimi mümkün. Cihazımız her modunda sessiz çalışsa da, Silent modda olduğunuzda 30 desibelin altında bir ses çıktığından cihazın çalıştığını duymuyorsunuz bile. Böylece fan gürültüsü gibi bir problemle hiç karşılaşmıyorsunuz.

Duet Display desteği de MSI’ın bu cihazda sunduğu kullanışlı bir özellik. MSI Center Pro yazılımını kullanarak tabletinizi gecikme olmaksızın ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da haliyle üretkenliğinizi artırmanız için büyük bir fırsat sunuyor. Tek ekranın yeterli gelmediği durumlarda aklınızda bulunsun!

Modern Standby da öne çıkan bir başka özellik. MSI Summit serisinde bulunan bu özellik, Intel’in Evo platformu ile birlikte geliyor. Laptopunuz uykudayken de işletim sisteminin çalışmasına imkan verirken, telefonlar gibi tüm bildirimleri, güncellemeleri almaya devam ediyorsunuz. Laptopu uyandırdığınızda da çalışmalarınıza kaldığınız yerden kolayca devam ediyorsunuz.

Bu özelliklere genel hatlarıyla baktığımızda MSI’ın bu ikisi bir arada bilgisayarı sayesinde günlük işlerimizi çok rahat bir şekilde yapabildiğimizi söyleyebilirim. Hem şık, hem ince ve hafif ve de sessiz çalışan, aynı zamanda profesyonel iş yaşamanızda veya eğitim hayatınızda size eşlik edecek bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız MSI Summit E13 Flip Evo, tam da size göre…



MSI Summit E13 Flip Evo serisini uygun fiyatlarla satın almak için tıklayın