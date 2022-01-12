MSI Pulse GL66 incelemesi

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İsterseniz öncelikle bu cihazın tasarımından biraz bahsedelim. Ağırlığı yaklaşık 2.25 kg. Üzerinde ince çizgili hatlara sahip titanyum grisi rengiyle dikkat çeken Pulse GL66, MSI’ın logosuyla bütünleşiyor. İç tasarıma geldiğimizde de MSI’ın birçok ince noktayı hesapladığını ve tasarımı yüzeysel geçmediğini görüyoruz. Klavye içe doğru eğimli şekilde ve yön tuşlarının bulunduğu kısımda eğimin biraz daha geriden başladığı dikkat çekiyor. Bileklerinizi tam olarak üzerine getirdiğinizde klavyeye tam hakim oluyorsunuz ve kullanıcıların elleri için oldukça büyük bir alan bırakılmış. Bu ergonomik tasarım sayesinde uzun saatler boyu hem işlerini halledebiliyor, hem de oyun oynayarak keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.





Klavyenin tuşları da diğer pek çok MSI dizüstü bilgisayarında olduğu gibi sıkıntı yaratmıyor ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcısını yormuyor. Klavyenin aynı zamanda RGB aydınlatma özelliği de bulunuyor ve cihaza renk katıyor. İstersek MSI Center programı üzerinden de bu renkleri dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz.Touchpad için bir parantez açmak istiyorum. Genelde touchpad kullanmayı pek tercih etmesek de touchpad’i yoğun olarak tercih eden kullanıcılar da var. Touchpad yeteri kadar geniş ve rahat bir kullanım sunuyor. Tuşlama için de fazlaca baskı uygulamanıza gerek yok ya da yanlışlıkla tuşlama yapacak kadar hassas değil. Denge iyi sağlanmış kesinlikle.Cihazın alt kısmı ise doğrudan bize soğutma performansıyla ilgili fikir veriyor. Alt kapak, etkin bir havalandırmanın sağlanabilmesi için tırtıklı bir yapıda. MSI, bu cihazda Cooler Boost 5 soğutma teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojinin en büyük artısı ise fan yapraklarının sayısı ile soğutucu üzerindeki bakır borularının sayıca çok olması. Amaç ise ısının soğutucu blok üzerinde yaymak, diğer bir deyişle ısının tek bir noktada toplanmasının önüne geçmek.Cihazın üzerindeki giriş ve çıkışlara bakalım. Sağ kısımda mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, USB 3 Gen1 ve USB Type-C portları, HDMI ve RJ45 portu yer alıyor. Sol kısımda ise adaptör girişi ve havalandırma kısmını görüyoruz. Havalandırmanın yanında da USB 3.1 Gen1 Tip-A portu ve USB2 portu yer alıyor. USB2 portunu bu bilgisayarda gördüğüme şaşırmadım desem yalan olur. Artık pek tercih edilmiyor, ancak mouse, alıcı ve kulaklık gibi aksesuarları kullanırken işinizi görebilir. Portlar bakımından oldukça zengin bir bilgisayar.Videonun başında da belirttiğim gibi Pulse GL66 şık tasarımıyla birlikte oldukça güçlü bir donanıma da ev sahipliği yapıyor. En yeni nesil 8 çekirdekli Intel Core i7 işlemciden gücünü alan GL66, hemen her oyunun hakkından rahatça geliyor. Gerçekten de güçlü bir işlemci. Önceki nesle göre de yüzde 40’a varan bir performans artışı sunuyor.

Bu işlemci, 2.30 GHz frekans hızına sahip; ancak 4.6 GHz çift çekirdek turbo frekansı sayesinde bu 8 çekirdekli işlemci oyunda, üretkenlikte ve çoklu görevler söz konusu olduğunda maksimum verimliliğe sahip.





Intel HM570 çipsetle gelen Pulse GL66, 16 GB DDR4 RAM’i de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bu RAM’lerin iki adet 8 GB RAM olarak bilgisayarda bulunduğunu da belirtelim. İstersek bu RAM’leri çıkarıp 64 GB’a kadar RAM takviyesi yapabilirsiniz.

Gelelim ekran kartına… GeForce RTX 30 serisi, oyuncular ve tasarımcılar için dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarlarına güç veriyor. Bu cihazda da NVIDIA’nın geliştirdiği GeForce RTX 3060 tercih edilmiş ve işlemci ile bütünleştiğinde hem profesyonellerin, içerik üreticilerinin kullandığı uygulamalarda hem de zorlu oyunlarda oldukça yüksek bir performans gösteriyor. Gerçek zamanlı Ray Tracing ve Yapay Zeka destekli DLSS ile bu cihazda oyun oynama keyfi bir başka.





Depolama tarafında ise 1 TB M.2 NVMe PCIe SSD yer alıyor. Cihazda ikinci bir M.2 yuvası da yer alıyor ve ileride yeni bir SSD eklemek için şansınız oluyor.

Biraz da ekrandan bahsedelim. 15.6 inç’lik Full HD ekranımız var ve 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü sağlanıyor. 144 Hz ekran yenileme hızı sunuyor olması da bir başka önemli nokta ve akıcı bir oyun deneyimi için olmazsa olmaz bir özellik. Cihazın webcami de pek çok dizüstü bilgisayarında olduğu gibi ekranın üst çerçevesinde yer alıyor. 720p çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve görüntülü görüşme ihtiyacını karşılayacak seviyede.





WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi en yeni ağ bağlantı teknolojilerini destekleyen Pulse GL66, WiFi 5’e göre üç kat daha fazla hız ve yüzde 75 oranında daha düşük gecikme sunuyor. Özellikle de oyun oynarken, saliselerin bile önemli olduğu anlarda gecikme olmaksızın oyun deneyimi yaşamak mümkün.

Ve geldik ses performansına. Böyle güçlü bir bilgisayarınız varsa, elbette ses tarafında da iyi bir sonuç almak istiyorsunuz. Bu açıdan MSI’ın beni hayal kırıklığına uğratmadığını söyleyebilirim. Ses düzeyi ve ses kalitesi açısından oldukça iyi bir performans gösteriyor. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip. Zaten sesini işittiğinizde bu sertifikanın neden bu cihazda bulunduğunu da anlıyorsunuz.





Pulse GL66 üzerinde pek çok ince ayar yapmamıza imkan veren MSI Center yazılımına bakalım şimdi de. Sistem üzerinde neler olup bittiğini bu uygulama sayesinde öğrenebiliyoruz. Sistemin hangi modda çalışmasını istiyorsanız yine burada ayar yapabiliyoruz. En yüksek performansı istediğimiz zamanlar Uç Performans modunu seçme şansına sahipken, yüksek performansa ihtiyaç olmadığı anlarda cihazın daha sessiz çalışması için Silent modu tercih edilebilir. Batarya ömrünün daha verimli kullanılabilmesi için de Süper Pil Ömrü modu imdadımıza yetişiyor. Dengeli ise performans ile pil arasında denge kuruyor ve sizin cihazı nasıl kullandığınıza göre dengeyi kendi belirliyor.Mystic Light üzerinden de GL66’nın ve bağlı aksesuarların RGB ayarlarına ulaşabiliyorsunuz ve keyfinize göre burada değişiklik yapabiliyorsunuz.

Sonuç itibariyle MSI Pulse GL66, pek çok açıdan güçlü bir oyuncu dizüstü bilgisayarı. Ancak oyuncu dediğime bakmayın, bu cihazı içerik üreticileri ve profesyoneller de tercih edebilir ve zorlu uygulamalarını akıcı bir hızda çalıştırabilir.



MSI PULSE GL66'YI HEMEN SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN