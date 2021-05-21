MSI MSIology etkinliğinde öne çıkan ürünler

MSI etkinlikte en yeni 11.nesil Intel H serisi CPU ve NVIDIA GeForce RTX 3080 laptop GPU'ya kadar grafik işlemciler ile %30'a varan performans artışı vaat eden yeni laptop ürünlerini tanıttı. Bu yeni platform üzerinde yüksek hızlı PCIe Gen4, Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6E kablosuz bağlantısı da yer alıyor. Oyun laptoplarında MSI, grafik performansını arttıracak “harici grafik modu“, FHD 360Hz ve QHD 240Hz tazeleme oranına sahip ultra hızlı panel gibi özellikler de sunuyor.

Creator Z16



MSI, altın oranla tasarlanmış 16:10 ekrana sahip amiral gemisi Creator Z16 laptopu sahneye getirdi. Bu laptop iF Dünya Tasarım Ödülüne aday gösterildi. Genel tasarımı CNC üretimli 16mm kalınlığındaki ince aluminyum kasası ve Ay grisi dış görünümü dikkat çekiyor.



16:10 altın orana sahip olan ekran, böylece %11 daha fazla kullanım alanı sunuyor. Ayrıca QHD+ çözünürlük ve içerik üretimi için gerekli renk doğruluğu ile Creator Z16, MSI True Pixel teknolojisi sayesinde doğru renk değerlerini üretiyor. Tüm paneller fabrikada özel olarak kalibre edilerek %100 DCI-P3 renk gamına uyumlu hale getiriliyor.

Creator Z16, en yeni 11.nesil Intel işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3060Laptop GPU ile geliyor. MSI'ın özel Cooler Boost Trinity+ soğutma çözümü de dahil olduğunda Creator Z16, 3D animasyonlarda render işlemlerini önceki nesil ürünlere göre %40 daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar ayarıca yüksek taşınabilirlik ve bağlantı özelliklerinin de keyfin çıkarabilecekler: WI-FI 6E standardı önceki WiFi 5'e göre 3 kat daha yüksek hızı ile internet bağlantısının gerçek gücünü de ortaya çıkarıyor.



Creator 17 ve Creator M16



Creator 17, 4K düzenlemeler için daha geniş bir ekran arayan tasarımcıları hedefliyor. Daha erişilebilir alternatifi Creator M16 ise 16-inch, 500 nit parlaklığı ile %66 daha parlak bir panele sahip. Ayrıca ideal 16:10 ekran oranı ile daha geniş bir ekran alanı sunuyor.



MSI etkinlikte bazı gizli tekniklerini de açıklayarak soğutma sistemini ciddi oranda yenilediklerini ifade etti. Linus Tech Tips'in de şahit olduğu üzere "Nispeten ince 2.4 cm kalınlığındaki kasa, 2 fan ve 6 dahili heatpipe ile etkili bir soğutma sistemine sahip. Bu yeni nesil soğutma çok daha büyük bir hava akımı yaratarak maksimum yük altında çekirdek sıcaklığını düşük tutuyor. Sistem, %33 daha ince duvarlara sahip borularla üretilen özel bir heatpipe tasarımı ile yenilenmiş".



GE Raider, GP Leopard ve GS Stealth serisi



MSI'ın üst sınıf oyun laptoplarının tamamı en yeni güncellemelere sahip. Özellikle GE76 Raider, en yeni işlemci ve GeForceRTX 3080 Laptop GPU ile donatıldı. Ayrıca sınıfının en yüksek toplam grafik güç değeri olan 165W'a kadar sunabiliyor.

Intel, bu laptop kategorisi için optimize edilmiş 11.nesil H serisi platformunu sunuyor. Intel Kurumsal Mobil İstemci Platformları Grubu Genel Müdürü Chris Walker, "Tiger Lake H platformu, doğrudan CPU'ya bağlanan 20 adet PCIe Gen 4 hattına sahip. MSI'ın üst seviye grafikleri PCI Gen4 hızında SSD Raid düzeninde bağlayarak masaüstü kapasitesindeki bu G/Ç sisteminin avantajını kullandığını görmek önemli" yorumunu yapıyor.



MSI Center optimizasyonu ve Speaker Tuning Motoru



Etkinlikte yalnızca donanımlar değil, bazı özel optimizasyonlar da tanıtıldı. MSI için en önemli nokta kullanıcı deneyimi olduğu için, yazılımların avantajları Yapay Zeka destekli yeni MSI Center içine entegre edildi. MSI Center, kullanıcının ihtiyaçlarına göre tüm ayarları akıllı bir şekilde yapılandırabiliyor, böylece sistem her zaman optimize edilmiş bir performansla çalışıyor.



Bunlara ek olarak ses deneyimi de gelişti! MSI'ın ses sistemi en yüksek seviyesine ulaştı. Yapay Zeka ile yönetilen akıllı akustik algoritmalarla çalışan özel "Speaker Tuning Engine", gelen ve giden sesi gerçek zamanda takip eden akıllı bir ses motoru. Ses kalitesini üst seviyede tutarken aynı zamanda sesteki bozulmaları ve titreşimleri de engelliyor.

Etkinliğin sonunda MSI, dünya çapında sokak giyiminde tanınmış bir marka ile işbirliği yapacaklarının sinyallerini verdi.