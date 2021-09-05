MSI Creator Z16: Profesyonellerin yeni gözdesi

Sponsorlu İçerik

MSI, dizüstü bilgisayar modellerine bir yenisini daha ekledi. Bu kez hedeflenen kitle ise tasarımcılar ve işini en iyi şekilde yapmak ve akıcı bir şekilde işlerinin üstesinden gelmek isteyen herkes...

MacBook Pro muadili olarak da görülen MSI Creator Z16, pek çok açıdan kullanıcısını tatmin edecek özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tasarımı ise ilk dikkat çeken nokta. Creator Z16, yuvarlatılmış akıcı formu ve göze hoş gelen kenarları ile post modern bir görünüme sahip. Diğer yandan CNC üretimli kasası üzerinde Ay Grisi rengi ile Ay’ın evreleri gibi renk değiştirebilen ürün, ince detaylarıyla dikkat çekiyor.

11.Nesil Core i7 işlemcisi i7-11800H’i kullanan Creator Z16, 4.6GHz’e varan Dual Core turbo frekansına ulaşarak multitasking ve profesyonel seviyede görevlerin üstesinden gelebiliyor. Yani bu bilgisayara sahipseniz 'yavaşlık' kullanıcılar için artık bir dert değil. Pek çok uygulamayı akıcı bir şekilde çalıştırabilecek güçte olan MSI Creator Z16, GeForce RTX 30 serisi GPU ile donatıldı.



GeForce RTX 30 serisi GPU ile birlikte cihaz hem daha ufak bir tasarım sahip, hem de hafif yapıda. Yoğun tempoda çalışırken dahi gürültü çıkarmıyor olması da kullanıcıların beğenisini kazanacak bir başka özellik. GeForce RTX 30 serisi GPU ile birlikte MSI Creator Z16, çok daha hızlı. RTX 20 serisine kıyasla 2 kat daha yüksek Render performansı ve 2 kata kadar grafik belleği ile 8K HDR RAW videoları akıcı olarak düzenleme imkânı sunuyor, devasa 3D modeller üzerinde RTX 30 serisi eskisinden çok daha akıcı bir şekilde çalışma imkânı sunuyor.

Bir başka önemli avantaj ise NVIDIA Studio desteğil. Performans için en sık kullandığınız tasarım uygulamaları da şimdi NVIDIA Studio Yapay Zekâ ile hızlandırılıyor. Böylece iş akışlarınızı rekor sürede tamamlama imkânı sunuyor. NVIDIA Studio, sayıları her geçen gün artan yaratıcı profesyonellere amaca yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturulan bir ekosistem. RTX 30 serisi ile birlikte NVIDIA Studio, en popüler yaratıcı uygulamalarda yapay zeka hızlandırmasını mümkün kılıyor. Bir yandan yaratıcı uygulamalarla çalışırken, diğer yandan yaratıcılara ve 3D geliştiricilere en iyi performans ve güvenilirliği sağlıyor. Adobe Photoshop, AutoCAD, Blender, Premiere Pro, Lightroom, DaVinci Resolve gibi popüler pek çok uygulama ile birlikte her zamankinden daha hızlı çalışabilirsiniz.



Taşınabilir bilgisayarlar için en önemli şeylerden olan hareket halinde çalışabilme için kapasitesi 90Whr gücündeki uzun batarya süresi ve hızlı şarj teknolojisi ile maksimuma çıkarılmış.

16 inç'ik ekrana sahip olan ve QHD+ 2560x1600 çözünürlüklü 16:10 altın oranındaki Calman sertifikalı ekranıyla dikkat çeken MSI Creator Z16'ın ekranı, %100 DCI-P3(Typical) renk gamı, fabrikada en detaylı şekilde Delta-E<<2 değerinde kalibre edilir. True Color teknolojisine sahip Creator Z16 bu sayede size en doğru renkleri sunuyor.



Önceki satırlarda bahsettiğimiz gibi MSI Creator Z16, her koşulda sessiz çalışan bir dizüstü bilgisayar modeli. Yüksek performans gösterirken, bir yandan da etkin bir soğutma sağlayan cihaz, özel Cooler Boost Teknolojisini kullanıyor. Böylelikle dünyanın en ince 0.1 mm’lik keskin fan kanatlarının desteği ile yeni Cooler Boost Trinity+, fanların ürettiği hava akımını geliştirirken, multitasking için de daha iyi bir çalışma ortamını sunuyor.

Güvenlik söz konusu olduğunda da kullanıcısının yanında olan Creator Z16, Windows Hello desteğine de sahip. Cihaz, biyometrik olarak oturum açabilmenizi ve verilerinizi biyometrik olarak güvene alabilmenizi sağlıyor.

MSI Center platformu içinde bulunan Application Optimizer ise kullanıcılar için önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu özellik ile sadece uygulama arayüzündeki sağ sütundan yazılımları sürükleyerek sistem kaynaklarının hangi programa öncelik vereceğini belirleyebilirken, üretkenliğinizin diğer yazılımlar tarafından yavaşlatılmayacağından emin olabilirsiniz.



Creator Z16, geniş bağlantı seçenekleriyle de öne çıkıyor. Cihazın üzerinde geniş G/Ç portları, USB 3.2 Gen2 type A, Thunderbolt 4, micro SD kart okuyucu ve kombo ses jakı yer alıyor.



Sonuç itibariyle MacBook Pro'ya her koşulda meydan okuyan MSI Creator Z16, profesyoneller için iddialı bir dizüstü bilgisayar modeli. Tasarımıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ürün, gösterdiği yüksek performans ve etkin soğutma ile de kullanıcılarına uzun yıllar eşlik edecek düzeyde.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci: Intel Core i7-11800H (24M Cache, 2.30 GHz, up to 4.60 GHz)

İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Ekran: 16" QHD+ (2560x1600), 120Hz DCI-P3 100% typical

Chipset: Intel HM570

Ekran Kartı: RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB

Hafıza: DDR IV 32GB (16GB*2, 3200MHz)

Hafıza yuvası: 2 Slots

Maksimum Hafıza: Max 64GB

HDD: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD

Ön Kamera: IR HD type (30fps@720p)

Klavye: Per-Key RGB MiniLED Keyboard

Pil: 4cell, Li-Polymer, 90Whr

Güç Adaptörü: 180W adaptör

Boyutlar: 359 x 256 x 16.8 mm

Ağırlık: 2.2kg



Satın almak için hemen tıklayın.









Sponsorlu İçerik