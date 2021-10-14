MSI Creator Z16 incelemesi

MSI CREATOR Z16’YI HEMEN SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Pandemi dönemi ile birlikte dijital dönüşüm tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kazanırken, mobil teknolojilerin önemi de arttı. Home Office ile birlikte evlerde de çalışma olanağı bulurken, dizüstü bilgisayar satışlarında da buna paralel olarak ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. MSI da dizüstü bilgisayar pazarının güçlü isimlerinden biri ve geniş yelpazede pek çok dizüstü bilgisayar modeli bulunuyor. Bunlardan biri de özellikle profesyonel ve içerik geliştiricilere yönelik tasarlanan Creator Z16 ismini taşıyor ve boyundan büyük marifetleri var.

Tasarım

Donanım özelliklerine geçmeden önce tasarımından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü MSI, bu cihazı sadece güçlü donanımlarla donatmamış, tasarımı için de özel bir çaba göstermiş. 2.2 kg ağırlığında olan Creator Z16, yuvarlatılmış akıcı formu ve şık kenarları ile post modern bir görünüme sahip ve altın oran tasarım anlayışını bu cihazda da görebiliyoruz.



Cihazın Lunar Grey yani Ay Grisi rengi de Creator Z16’ya ayrı bir hava katmış. CNC üretimli kasası üzerindeki bu renk, farklı ışık koşullarında Ay’ın evrelerini andıracak şekilde renk değiştiriyor ve sadece bu açıdan bile ürünün her aşamasında ince detayların düşünüldüğünü görüyorsunuz. Özetle kullanılan malzeme oldukça üst seviyede… Bu bilgisayarı aldığınızda üst sınıf, Premium bir bilgisayar satın aldığınızı rahatlıkla hissedebiliyorsunuz.

Biraz da cihaz üzerindeki portlardan bahsedelim. Bu bilgisayarda Thunderbolt 4 ve USB 3.2 yuvaları, microSD kart okuyucu, ve kombo ses jakı gibi geniş yelpazede port desteği bulunuyor ve bu açıdan da zengin bir seçenek sunuyor.

İşlemci, RAM, dahili hafıza

Creator Z16, 2.30 GHz hızında çalışan 11. Nesil Intel Core i7 11800H işlemciden gücünü alıyor ve 32 GB DDR RAM’le geliyor. RAM’ler 2 adet 16 GB RAM olarak konumlandırılmış. Dilerseniz iki adet 32 GB RAM ekleyerek toplam RAM’i 64 GB’a çıkarabilme şansınız var.

1 TB’lık SSD de oldukça hızlı çalışıyor ve gerek yüksek performans gerektiren uygulamalarda, gerek dosya transferi söz konusu olduğunda cihazın oldukça hızlı çalıştığını söyleyebilirim.

Ekran kartı

Bu cihazın vurucu özelliklerinden biri de GeForce RTX 30 serisi ile donatılmış olması. 20 serisine göre 2 kat daha yüksek Render performansı ve yine 2 kata kadar grafik belleği ile 8K HDR RAW videoları akıcı olarak düzenleme imkanı sunuyor. Ayrıca devasa 3D modeller üzerinde de akıcı bir şekilde çalışabiliyorsunuz.



Bu güçlü ekran kartı, NVIDIA Studio desteği ile bizlere sunuluyor. Donanım tek başına yeterli değil ve yazılımla en uygun şekilde optimize edildiğinde maksimum verim elde edebiliyoruz.

NVIDIA Studio 2019 yılında, sayıları her geçen gün artan yaratıcı profesyonellere amaca yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturulan bir ekosistem. Sıkça kullandığınız tasarım uygulamaları da artık NVIDIA Studio Yapay Zeka ile hızlandırılabiliyor. Böylece iş akışlarınız oldukça kısa sürelerde tamamlanabiliyor.

Bir içerik üreticisiyseniz NVIDIA Studio’yu kullanmanızı kesinlikle öneriyorum.

Soğutma

Soğutma performansına geldiğimizde ise cihazı oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim. MSI’ın geliştirdiği Cooler Boost teknolojisi kullanılıyor ve 0.1 mm kadar ince olan keskin fan kanatları saysinde Cooler Boost Trinity+, fanların ürettiği hava akımını geliştiriyor ve yoğun kullanımlarda verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Ürünün farklı farklı yerlerinde fanlar konumlandırılmış. Sağında, solunda, altında ve arkasında bulunan fanlar sayesinde cihaz hem yüksek performansını hiç kaybetmiyor, hem de bu fanların son derece sessiz çalışıyor olması da önemli bir nokta. Sonuçta yoğun kullanım için geliştirilen bir bilgisayar kullanıyoruz ve bu soğutma sayesinde de yüksek performanstan ödün vermiyoruz, gürültü sorunu yaşamıyoruz.

Ekran

Creator Z16’nın farkını ortaya koyduğu en önemli noktalardan biri de ekranı… İçerik üreticilerini hedefliyorsanız elbette ekranın performansı çok önemli. Renk ve render performansının üst seviyede olması, ekranın rengi olabilecek en doğru şekilde vermesi, bunun için de ekranın kaliteli olması bir içerik üreticisi için olmazsa olmaz gereklilik. MSI da bu cihazla bu ihtiyaca fazlasıyla yanıt verebilen bir ürün geliştirmiş.



Creator Z16, 16 inç’lik QHD+ bir ekran kullanıyor ve 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Satışta olan diğer benzer ürünlere bakarsanız dikkat edeceksiniz, pek çoğu 16:9 ölçüyü sağlarken bu cihazın farkı da burada ortaya çıkıyor ve 16:10 ölçüyü bizlere sunuyor. Bu da şu anlama geliyor: 16:9 ekranlara göre 16:10 ölçülerinde bir ekran kullanıyorsanız, ekranınız aşağıdan yukarıdan yüzde 11 oranında daha büyük oluyor. İçerik üreticileri için daha büyük bir ekran her zaman gereklilik ve özellikle de Da Vinci ve Premier gibi uygulamaları kullanıyorsanız elbette daha büyük bir ekrana ihtiyacınız olacak, Creator Z16 da tam bu noktada önemli bir avantaj sağlıyor.

Cihazın ekranı 180 derece açılabiliyor. Özellikle de karşılıklı ekip arkadaşlarınızla çalışırken ekranınızı hızlıca karşınızdakine göstermek istediğinizde F12 tuşuna basarak ekranı ters açıdan yansıtabiliyorsunuz. Bu da kolaylık sağlıyor.

Ürün, dokunmatik bir ekran yapısına sahip. Dokunmatiğin hassasiyeti de gayet iyi. İsterseniz ayrıca ayrıca kalem satın alarak da bu cihazın ekranını grafik tablet gibi kullanabilirsiniz. Cihazla birlikte gelmediğinden bu kalemi ayrıca edinmeniz gerekiyor.

Bu cihaz, DCI-P3 renk uzayını sağlıyor. Bildiğiniz gibi piyasada Adobe RGB, sRGB gibi renk uzayları da var. Creator Z16’nın sağladığı DCI-P3 ise sRGB’den yüzde 25 daha fazlası ve Adobe RGB’ye benzer bir renk gamutunu ekrana yansıtıyor. Ayrıca istediğimiz zaman cihazın ekrana yansıttığı renkleri değiştirebiliyoruz. Bunun için masaüstünde sağ tıklayarak MSI True Color üzerinden seçim yapabiliyoruz.



Renkle ilgili bir başka önemli nokta ise Creator Z16’nın Delta-E değerinin 2’nin altında olması. Bu sayede renklerin daha tutarlı bir şekilde ekrana yansıdığını söyleyebiliriz. Tüm bunların üzerine ekranın ayrıca Calman sertifasına sahip olması da renk doğruluğu tarafında cihazın oldukça güvenilir olduğunu bizlere gösteriyor.

Cihazın webcam’i ekranın üst çerçevesinin üzerinde konumlandırılmış. Videonun başında da belirttiğim gibi artık daha çok evlerde çalışıyor, toplantılara bilgisayarımız başında katılıyoruz. Dolayısıyla webcam önemli. 720p çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerası, 1080p olsaymış tadından yenmezmiş ama yine de işimizi görüyor.

Güvenlik

Creator Z16, güvenlik tarafında da kullanıcısına çeşitli seçenekler sunuyor. İstersek parmak izi tarayıcısını kullanabiliyor ya da Windows Hello desteği sayesinde yüzümüzü kullanarak ekran kilidini açabiliyoruz. Böylece şifre girme derdimiz olmuyor, verilerimiz biyometrik olarak güvene alınmış oluyor.

Klavye

Klavye tasarımının da üzerinde durmak istiyorum. Klavyede SteelSeries imzası var. SteelSeries, mouse, klavye ve kulaklık gibi ürünleriyle oyuncuların yakından tanıdığı bir marka ve bu cihazda gördüğümüz bu işbirliğinin kullanıcı deneyimini fazlasıyla iyileştirdiğini görüyoruz. Yazma hissiyatı kaliteli ve RGB aydınlatmasının olması da cihaza renk katmış. Uygulama yardımıyla bu renkleri değiştirebildiğimiz gibi, tamamen ışıkları kapatma imkanımız da var.



Ses tarafında da Danimarka merkezli Dynaudio imzasını görüyoruz ve kullanıcılar için tatmin edici seviyede bir ses performansı sunuluyor.



Sonuç

Sonuç itibariyle MSI Creator Z16, içerik üreticilerinin hayatını kolaylaştıran ve verimliliği fazlasıyla artıran bir bilgisayar olmuş. Siz de şu sıra bu sınıfta bir ürün arıyorsanız Creator Z16, tam size göre.







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