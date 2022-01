MSI, CES 2022'de yeni teknolojilerini sahneye çıkardı

MSI Stealth GS77 Gaming Laptop

Stealth GS77, en yeni 12.Nesil Intel Core i9 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 30 serisi grafiklerle donatıldı. Üstün performansı ve ultra hafif tasarımı ile Stealth GS serisi hem oyuncu hem de iş insanı olan kullanıcılara sınırsız olasılıklar snuyor. Öne çıkan özellikleri arasında Faz Değiştiren Sıvı Metal Yastık, 99.9WHr batarya kapasitesi ve WiFi 6E de bulunuyor.



Raider GE76’nın ultra yüksek performansı ve sağlam yapısı, mekandan bağımsız bir oyun deneyiminin varlığını kanıtlıyor. En yeni 12.Nesil Intel Core i9 işlemciler, NVIDIA GeForce RTX 30 serisi grafikler ve Faz Değiştiren Sıvı Metal Yastık ile donatılan Raider GE76, sınırsız evreni yarıp geçen bir uzay gemisi gibi. MSI’ın sürekli evrilen konseptini temsil eden Raider GE76, oyunculara sırlarla dolu uzayı keşfetmelerinde rehberlik yapacak.



MSI, Ubisoft'un Tom Clancy's Rainbow Six Extraction oyunu ile işbirliği yaparak yepyeni ve sınırlı sayıda üretilen Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition modelini de sunuyor. Bilinmeyen güçlerin istilası altında insanlığın son ümidi olan kullanıcı, gizlice geliştirilen bir silaha sahip: Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition. En yeni 12.Nesil Intel Core i9 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 30 serisi grafikleri ile nişan almaya, ateş etmeye ve konum değiştirmeye hazır olun!



Geleceğin trendlerini belirleyen ve geleneksel oyun makinesi konseptini yerle bir eden MSI MEG Aegis Ti5 yepyeni bir kullanıcı deneyimi getirecek. Aegis serisinin avangard tarzını benimseyen MEG Aegis Ti5’in tarsi daha da futuristik. MSI özel olarak dizayn ettiği Gaming Dial ile kullanıcıların ön panelden sistem değerlerine kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. Ayrıca MEG Aegis Ti 5 12th,12.nesil Intel Core işlemciler ve en son NVIDIA GeForce RTX 3090 ekran kartı ile geliyor. Bu sayede 3A oyunları akıcı bir şekilde oynayabilecek, son teknolojiye sahip MEG Aegis Ti5 ile yeni çağı keşfedebileceksiniz.

MSI MAG Trident S 5M Cloud Gaming Desktop

MSI MAG Trident S 5M Cloud Gaming Desktop, tek bir oyun kontrolcüsü ile kendinizi bulut tabanlı oyunların tamamen içinde hissettirecek. Özel "Game Stadium" uygulaması ile bulut oyunlar, mobil oyunlar ve Windows sisteminde birçok farklı platformda tek bir oyun denetleyici ile oynayabileceksiniz. Ayrıca eğlenceye devam etmenizi sağlayacak birçok yazılım da mevcut!



Optix MPG321UR-QD kullanıcıları oyun deneyiminde yeni bir seviyeye taşıyor. Konsol ve PC oyunlarında en iyi çözüm olan 4K çözünürlükte 144Hz tazeleme oranı ile Optix MPG231UR-QD oyuncuların hak ettikleri deneyimi sunuyor.

MSI Intel H670 / B660 / H610 Serisi Anakartlar

Yeni Intel H670 / B660 / H610 serisi anakartlar hem DDR5, hem de DDR4 versiyonları ile tüm kullanıcıların taleplerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Yeni anakartlar 14’e kadar Duet Rail güç sistemi, Memory Boost özelliği ve optimize edilen termal çözümlerle sistem kararlılığı ve yüksek performansı garantiliyor. Yeni özellikler arasında 2.5G LAN, Wi-Fi 6E ve USB 3.2 Gen2 x2 arayüzü de mevcut.

MSI’ın anakart ve PC kasaları EK ile işbirliği içinde üretildi

MSI ve EK işbirliğinin ilk ortak soğutma çözümü 2022’de kullanıcı ile buluşacak. EK işbirliği ile üretilen MSI MEG PROSPECT 700 serisine EK-Quantum Reflection² MEG Prospect 700R PWM D-RGB – Plexi ile MPG Z690 CARBON EK X ve MAG Z690 TORPEDO EK X anakartları birlikte kullanabilirsiniz. Gelecek nesil için gerçekleşen rüya bir sistem!

MSI x EVANGELION e:PROJECT Co-branding Edition

MSI ayrıca EVANGELION e: PROJECT ile yaptığı işbirliği sayesinde bir anakart, bir sıvı soğutucu, bir güç kaynağı ve PC kasası da tasarladı. EVANGELION e: PROJECT, EVANGELION dünyasının dahil olduğu bir e-spor markası. Bu tasarım, Evangelion Unit-01’in efsanevi mor-yeşil renk temasını kullanıyor. Evangelion hayranı iseniz oyun PC’nizi bu renklerle toplayabilirsiniz.

MSI SUPRIM Ekran Kartı

MSI SUPRIM X ekran kartı prestij ve performansı bir araya getiriyor. Gelişmiş devre kartı üretimi, soğutma tasarımında onlarca yıllık deneyimin ürünü.

MSI Spatium M480 Play SSD

MSI SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 PLAY üzerindeki şık aluminyum heatsink, PS5 içinde kullanılmak üzere tasarlandı. Ufak profile ile yeni çift katmanlı yüzeye sahip heatsink, tüm oyun platformlarında maksimum performans gösterecek şekilde üretildi. PCIe Gen 4 ve NVMe 1.4 standartları ile uyumu sayesinde 7000MB/sn’ye varan baş döndürücü bir okuma hızına sahip.

MSI GK71 Sonic Gaming Klavye

MSI GK71 Sonic, orta-üst sınıf bir oyun klavyesi. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için pratik, estetik ve konfor odaklı özel bir tasarıma sahip. MSI tarafından bu klavye için dizayn edilen MSI Sonic Red mekanik anahtarlar ile kullanıcılara “Hafif dokunuş, Ani vuruş” yeteneği sunuyor.

MSI IMMERSE GH50 Wireless Kulaklık

MSI Immerse GH50 Wireless, MSI’ın ilk kablosuz oyun kulaklığı. Ufak form faktörlü seramik anteni, ultra düşük gecikmeli geniş kapsama alanı (20m) ile üst sınıf bir 7.1 kanal uzamsal ses deneyimi sunmak için 50mm neodymium sürücüler ile donatıldı ve gelişmiş bir yazılım ile birlikte geliyor.

MSI Immerse GV60 Streaming Mikrofon

MSI’ın ilk yayın mikrofonu olan MSI Immerse GV60 Streaming Mic, yayıncıların ve içerik üretenlerin ihtiyaç duydukları tüm özellikleri bir araya getirerek stüdyonuzu gittiğiniz her yere taşıyor. Yüksek örnekleme, çeşitli amaçlara uygun yakalama modelleri ve gerçek zamanlı monitörleme özellikleri şık, mat yüzeyli aluminyum tasarımla geliyor.

MSI Modern DM10 Desktop

MSI Modern DM10 Masaüstü PC, bilgi-işlem performansının sınırlarını inanılmaz bir hız ve zeka ile zorluyor. Profesyonellere yönelik dizayn edilmiş olan Modern DM10, güçlü profesyonel deneyiminizi Yapay Sinir Ağı destekli Gürültü sönümlendirme, arkaplan ses azlatma, video süper-çözünürlük desteği ve en yeni video codec’ler ile destekleyerek kritik işlerinizde verimliliğinizi arttırıyor.



“Altın oran” ile gelen güzelliğin bir yianısması olan yeni Creator Z16P , önceki nesilden çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip. Muhteşem Ay Grisi yüzeyi, CNC üretimli yekpare kasası ve 12.Nesil Intel Core i9 işlemcisine ek olarak 16:10 altın orana sahip dokunmatik kalem destekli ekran ve buhar odası soğutma tasarımı ile donatıldı.

MSI Creator Z17 Laptop

Creator Z17, dünyanın dokunmatik kalem desteğine sahip ilk 17” ekranlı laptopu. CNC üretimli yekpare kasası içinde 12.Nesil Intel Core i9 işlemcisinin performansı gizli. 16:10 altın oranlı ve dokunmatik kalem destekli ekranının yanı sıra Trinity+ Cooler Boost teknolojsi ile teknolojinin estetikle buluşmasını mükemmel bir şekilde tanımlıyor.

Surround Ses deneyiminizi özelleştirin, kendiniz kadar benzersiz hale getirin



MSI’ın seçili laptop hoparlörleri, Nahimic Audio by SteelSeries ile optimize edildi. Nahimic ile gelen yenilikçi surround ses optimizasyon özelliği, ses dalgalarının dinamik olarak ayarlanabilmesi sayesinde her tip kulak ve baş yapısı ile uyumlu hale gelebilecek şekilde tasarlandı. Böylece kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına uyacak profili seçerek uygulayabilecekler. Ses algısı sonsuza dek değişiyor.









