MSI, 12.Nesil Intel Core işlemcili yeni iş ve üretkenlik laptoplarını duyurdu

Summit ve Prestige serileri, hafif tasarımları, hızlı tepkileri ve uzun batarya süreleri ile Intel Evo platformu onayına sahip. NVIDIA harici grafik çözümleri sayesinde Summit ve Prestige laptoplar hem kullanıcıların tutkularını ifade etme fırsatı veriyor, hem de iş kullanıcılarına hedeflerine ulaşma olanağı tanıyor. Summit Flip modelleri ayrıca 360° katlanabilir 2’si 1 arada tasarım ve dokunmatik ekranı bir araya getirerek tablet deneyimi sunmakta. Modern serisinde ise popüler Fransız illüstrasyon sanatçısı Lorraine Sorlet ile işbirliği yapılarak 4 farklı görsel tasarım ile laptoplar daha “modern” bir görünüme kavuşturuldu. Bu yeni modeller ile herkes kendine uygun bir iş ve üretkenlik laptopu bulabilecek.



MSI Notebook Global Satış ve Pazarlama GMY Derek Chen, “MSI'ın kökleri yüksek performanslı laptoplarda. Business serisi laptoplarımız her tip çalışma ortamıyla bütünleşecek şekilde üretildi. Ana misyonumuz asla değişmedi. [Bu laptoplar] Üretkenliğinizi arttıracak birer omurga olarak üretildiler” dedi.

Summit serisi, 2019’da çıktığından bu yana MSI’ın en üst sınıf iş ve üretkenlik laptoplarını oluşturuyor. Mevcut Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip modellerine ek olarak aileye bu yıl katılan yeni Summit E14 Flip Evo da çok daha fazla ölçeklendirme seçeneği ile farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını hedefliyor. Summit E16 Flip modeli, NVIDIA GeForce RTX grafikleri ile daha da yüksek performans sunmakta. Tobii Aware güvenliğine sahip ekranı, kullanıcının uzaklaştığı anlarda bulanıklaşarak verilerinizi meraklı gözlerden koruyor. Tobii PC departmanından sorumlu GMY Ulrica Wikström, "MSI ile işbirliği yaparak dikkat odaklı yazılım Tobii Aware özelliklerini kullanıcılarına ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz" diyor; “şirketler ve kullanıcılar, veri gizliliğini ve proaktif bir biçimde korurken üretkenliklerini ve refahlarını arttıran bilgisayarlar arıyorlar. Tobii Aware, MSI’ın yeni laptopları ile bir araya geldiğinde tam olarak bunu yapıyor”.

Fiziksel webcam ve port kilitleri, harici TPM desteği, parmak izi veya Kızılötesi webcam, kamera durum uyarısı gibi kurumsal sınıf dahili güvenlik özellikleri ile gizliliğinizi koruyabilirsiniz. Ancak gizlilik koruması, Summit bilgisayarınızı nereye koyduğunuzu unutmayacağınız ya da kaybetmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Dahili Tile teknolojisi ile laptopunuzu asla kaybetmeyin. Ücretsiz Tile uygulaması sayesinde Summit laptopunuzu yakından ya da uzaktan aktifleştirebilirsiniz. “MSI Summit serisi üretkenlik için üretilmiş olsa bile laptopunuzun yerini bulmak için zaman kaybetmek üretkenliğinize yardımcı olmayacaktır” diyor Tile CEO’su CJ Prober; “MSI ve Intel ile yaptığımız işbirliği sayesinde yüklü gelen Windows uygulaması üzerinden Tile cihazlarının gücü ortaya çıkıyor ve kullanıcı üretkenliğe konsantre olabiliyor”. Ek olarak yapay zeka teknolojisi, Summit serisinin otomatik olarak sistem kaynaklarını kullanım senaryosuna bağlı olarak değiştirmesine olanak tanıyor. Birçok yeni özellik ile Summit serisi başarınızda en büyük destekçiniz olacak.

Yeni Summit serisi üstün güvenlik özellikleri, etkileyici performans ve iyi düşünülmüş bir ürün tasarımı ile geliyor. MSI Notebook Bölge Satış Müdürü Steven Yang, “[Summit,] Çalışma ortamınızla bütünleşerek üretkenliğinizi maksimuma çıkarmak için burada” yorumunu yapıyor.



Prestige serisi tasarlanırken estetik ön planda tutuldu. Hem Prestige 15 hem de Prestige 14 modelleri ince ve hafif kasa dizaynı ile taşınabilirliği öne çıkarırken termal özellikleri de dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüklü ses özellikleri DTS teknolojisi ile birleşiyor ve yüksek bitrate değerleri ile kayıpsız bir müzik keyfi yaşamanızı sağlıyor.

Özgüvenle konuşarak ve daha iyi dinleyerek üretken kalın. Performans tercihinize göre NVIDIA GeForce RTX veya Intel Evo grafikleri arasında seçim yapın. Hayret uyandıran renk doğruluğu ile görselleri gerçeğe dönüştüren True Pixel teknolojisinin farkını görün. Yüz tanıma veya parmak izi ile ek güvenlik sağlayın, şifre girmeye gerek kalmadan daha hızlı oturum açın. Uzun batarya süresi ve hızlı şarj ile daha uzun süre üretken kalın. Prestige serisinin adı, mükemmel uyuma sahip tüm bu özelliklerden geliyor.



Modern serisi, trendi belirleyenler için her gün kullanacakları bir yardımcı. Bu yüzden MSI, Fransız illüstrasyon sanatçısı Lorraine Sorlet ile birlikte çalışarak aşk, çalışma ve gezi temalarından esinlenen görsellerle 4 farklı hikaye anlatıyor. Modern serisinin yeni görünümü hem trend, hem de ince zevkli bir tasarımı yansıtmakta. Kasa tasarımı “Modern” görünüme sahip. Klasik siyah ve şehirli gümüş kasalardan birini seçin, günlük tarzınızla uyum oluşturun. Modern serisi, İş ve Üretkenlik ailesindeki yerini birçok verimli işlevi ile alıyor: Daha geniş bir ekran oranı sunan ince çerçeveli, 180 derece yatabilen ekranı sayesinde paylaşmak kolaylaşırken genişletilen touchpad ile kaydırmak çok daha kolay. Tam boyutlu klavyesinde birçok kısa yol tuşu mevcut. Tell us your story with the Modern 14 ya da Modern 15 ile bize kendi hikayenizi anlatın. MSI Notebook Ürün Pazarlama müdürü Anne Lee’ye göre ise “Modern serisi, gittiğiniz her yere taşımak isteyeceğiniz harika bir aksesuar” gibi.



Farklı özellik ve tasarımlarıyla herkes için bir İş ve Üretkenlik laptopu var. İster 360 derece katlanabilen üst sınıf Summit serisi modellerinden birini, ister inanılmaz ekranı ile bir Prestige laptopu, ya da son derece şık fakat sağlam tasarımlı Modern serisini tercih edin. Üretkenlik burada başlar.

Summit E14 Flip Evo Summit E14 Evo İşlemci 12.Nesil Intel Core i7 işlemci (max) 12.Nesil Intel Core i7 işlemci Ekran 14" QHD+(2880x1800), 16:10, Dokunmatik ekran, 100% DCI-P3(Tipik), IPS-sınıfı panel, MSI Pen desteği 14" FHD+ (1920x1200), 16:10, 100% sRGB(Tipik), Düşük güç tüketimi, IPS-sınıfı panel Grafikler Intel Iris Xe Grafikler Intel Iris Xe Grafikler Bellek LPDDR5 dahili, 16GB, dual channel LPDDR5 dahili, 16GB, dual channel Depolama 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4 Webcam IR FHD(30fps@1080p) IR FHD(30fps@1080p) Bağlantılar Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 Klavye Beyaz arkadan aydınlatma Beyaz arkadan aydınlatma

Güvenlik Windows Hello (Parmak izi okuyucu& IR FHD Kamera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware Windows Hello (Parmak izi okuyucu& IR FHD Kamera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware G/Ç portları 2 x Thunderbolt / DP/ USB Type-C (PD şarj), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Kart Okuyucu, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Kombo Ses jakı, 1x Webcam Kilidi 2 x Thunderbolt / DP/ USB Type-C (PD şarj), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Kart Okuyucu, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Kombo Ses jakı, 1x Webcam Kilidi Ses 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses, DTS Ses işleme 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses, DTS Ses işleme Adaptör / Batarya 65W USB-C PD Şarj desteği, hızlı şarj desteği / 4 hücreli pil, 72 Whr 65W USB-C PD Şarj desteği, hızlı şarj desteği / 4 hücreli pil, 72 Whr Boyutlar / Ağırlık 314mm(G) x 227.5mm(D) x 17.9mm (Y) / 1.6kg 314mm(G) x 227.5mm(D) x 17.9mm (Y) / 1.6kg

*Özellikler ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Summit E13 Flip Evo İşlemci 12.Nesil Intel Core i7 işlemci (max) Ekran 13.4" FHD+ (1920x1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz Tazeleme oranı, 100% sRGB(Tipik), IPS-sınıfı panel, MSI Pen desteği Grafikler Intel Iris Xe Grafikler Bellek LPDDR5 dahili, 16GB, dual channel Depolama 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 Webcam IR FHD(30fps@1080p) Bağlantılar Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 Klavye Beyaz arkadan aydınlatma Güvenlik Windows Hello (Parmak izi okuyucu& IR FHD Kamera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware G/Ç portları 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (PD Şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Kart Okuyucu (Gizlenmiş), 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Kombo Ses jakı, 1x Webcam Kilidi Ses 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses, DTS Ses işleme Adaptör / Batarya 65W USB-C PD Şarj desteği, hızlı şarj desteği / 4 hücreli pil, 70 Whr Boyutlar / Ağırlık 300.2mm (G) x 222.25mm(D) x 14.9mm (Y) / 1.35kg

* Özellikler ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Summit E16 Flip Summit E16 Flip Evo İşlemci 12.Nesil Intel Core i7 işlemci 12.Nesil Intel Core i7 işlemci Ekran 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, Dokunmatik ekran, 165Hz Tazeleme oranı, 100% DCI-P3(Tipik), IPS-sınıfı panel, MSI Pen desteği 16" FHD+ (1920x1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 165Hz Tazeleme oranı, 100% sRGB(Tipik), IPS-sınıfı panel, MSI Pen desteği Grafikler NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 Intel Iris Xe Grafikler Bellek LPDDR5 dahili, 32GB, dual channel LPDDR5 dahili, 16GB, dual channel Depolama 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4 Webcam IR FHD(30fps@1080p) IR FHD(30fps@1080p) Bağlantılar Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 Klavye Beyaz arkadan aydınlatma Beyaz arkadan aydınlatma Güvenlik Windows Hello (Parmak izi okuyucu& IR FHD Kamera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware Windows Hello (Parmak izi okuyucu& IR FHD Kamera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware G/Ç portları 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (PD Şarj desteği), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Kart Okuyucu, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Kombo Ses jakı, 1x Webcam Kilidi 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (PD Şarj desteği), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x microSD Kart Okuyucu, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Kombo Ses jakı, 1x Webcam Kilidi Ses 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses, DTS Ses işleme 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses, DTS Ses işleme Adaptör / Batarya 100W USB-C PD Şarj desteği, hızlı şarj desteği / 4 hücreli pil, 82 Whr 65W USB-C PD Şarj desteği, hızlı şarj desteği / 4 hücreli pil, 82 Whr Boyutlar / Ağırlık 358mm (G) x 258.55mm(D) x 16.85mm (Y) / 1.9kg 358mm (G) x 258.55mm(D) x 16.85mm (Y) / 1.9kg

* Özellikler ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Prestige 14 Evo İşlemci 12.Nesil Intel Core i7 işlemci (max) Ekran 14” FHD (1920x1080), 100% sRGB(Tipik), 300nits, düşük güç tüketimi, IPS-sınıfı panel Grafikler Intel Iris Xe Grafikler Bellek LPDDR4x dahili, 16GB, dual channel Depolama 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4 Webcam IR HD tipi (30fps@720p) Bağlantılar Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 Klavye Beyaz arkadan aydınlatma Güvenlik Windows Hello (Parmak izi okuyucu& IR HD Kamera), Trusted Platform Module(TPM) 2.0, Tobii Aware G/Ç portları 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (PD Şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Kart Okuyucu, 1x Kombo Ses jakı Ses 2x 1.5W Hoparlör, Hi-Res Ses, DTS Ses işleme Adaptör / Batarya 65W USB-C PD Şarj desteği, hızlı şarj desteği / 3 hücreli pil, 52 Whr Boyutlar / Ağırlık 319 mm (G) x 219 mm(D) x 15.9mm (Y) / 1.29 kg

* Özellikler ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Prestige 15 Prestige 14 İşlemci 12.Nesil Intel Core i7 işlemci (max) 12.Nesil Intel Core i7 işlemci (max) Ekran 15.6“ UHD(3840x2160), 100% AdobeRGB(Tipik), IPS-sınıfı panel (Seçime bağlı) 15.6" FHD(1920x1080), %100’e yakın sRGB, IPS-sınıfı panel(Seçime bağlı) 14” FHD (1920x1080), %100’e yakın sRGB, IPS-sınıfı panel (Seçime bağlı) Grafikler NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU 4GB GDDR6 Bellek LPDDR4x dahili, 32GB, dual channel LPDDR4x dahili, 16GB, dual channel Depolama 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen3 x4 1 x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4 Webcam IR HD tipi (30fps@720p) IR HD tipi (30fps@720p) Bağlantılar Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth v5.2 Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 Klavye Beyaz arkadan aydınlatma Beyaz arkadan aydınlatma Güvenlik 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (PD Şarj desteği), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 × HDMI (4K@60Hz), 1 x microSD Kart Okuyucu, 1x Kombo Ses jakı 2 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (PD Şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x microSD Kart Okuyucu, 1x Kombo Ses jakı

G/Ç portları 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses, DTS Ses işleme 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses, DTS Ses işleme Ses 100W USB-C PD Şarj desteği, hızlı şarj desteği / 4 hücreli pil, 82 Whr 100W USB-C PD Şarj desteği, hızlı şarj desteği / 3 hücreli pil, 52 Whr Adaptör / Batarya 356.8mm (G) x 233.7mm(D) x 18.9mm (Y) / 1.69kg 319mm (G) x 219mm(D) x 15.9mm (Y) / 1.29 kg

* Özellikler ülkelere göre değişklik gösterebilir.

Modern 15 Modern 14 İşlemci 12.Nesil Intel Core i7 işlemci (max) 12.Nesil Intel Core i7 işlemci (max) Ekran 15.6” FHD(1920x1080), IPS-sınıfı panel 14” FHD(1920x1080), IPS-sınıfı panel Grafikler Intel Iris Xe Grafikler (max) Intel Iris Xe Grafikler (max) Bellek DDR4-3200 dahili, 16GB (max), dual channel DDR4-3200 dahili, 16GB (max), dual channel Depolama 1x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen3 x4 1x NVMe M.2 SSD - PCIe Gen3 x4 Webcam HD tipi (30fps@720p) HD tipi (30fps@720p) Bağlantılar Intel Wi-Fi 6 AX201+ Bluetooth v5.2 Intel Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth v5.2 Klavye Beyaz arkadan aydınlatma Beyaz arkadan aydınlatma Güvenlik 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (PD Şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI (4K@30Hz), 1 x microSD Kart Okuyucu, 1x Kombo ses jakı 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (PD Şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI (4K@30Hz), 1 x microSD Kart Okuyucu, 1x Kombo ses jakı G/Ç portları 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses 2x 2W Hoparlör, Hi-Res Ses Ses 65W adaptor, hızlı şarj desteği / 3 hücreli 65W adaptor, hızlı şarj desteği / 3 hücreli Adaptör / Batarya 359 mm (G) x 241 mm(D) x 19.9mm (Y) / 1.7 kg 319 mm (G) x 223 mm(D) x 19.35mm (Y) / 1.4 kg

