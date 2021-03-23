MSA nedir? Xiaomi MSA durduruldu hatası için çözüm detayları

Xiaomi MSA durduruldu hatası, günün ilk saatleri itibariyle bu sorunla karşılaşan cihaz kullanıcılarının gündeminde yer almaya başladı. Android System WebView hatası dolayısıyla ortaya çıkan MSA sorunu, cihazdan cihaza farklı yollarla çözüme kavuşturulabiliyor. Peki, MSA nedir ve MSA durduruldu hatası neden olur? İşte, çözümü

XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Xiaomi MSA durduruldu hatasının çözümü için ilk yapılması gereken işlem, Google Play Store'dan "Android System WebView" uygulamasını bulmak olacaktır. Bu uygulama bulunduktan sonra son versiyonuna güncellemek çözüme katkı sağlayacaktır.

İkinci bir çözüm yolu ise Ayarlar > şifreler ve güvenlik > yetkilendirme ve geri alma bölümünden MSA'nın durumunu değiştirmek olacaktır. Bu çözüm yolu tam etki sağlamayabilir.