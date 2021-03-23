MSA nedir? Xiaomi MSA durduruldu hatası için çözüm detayları
Xiaomi marka cihazlarda gözlemlenen MSA durduruldu hatası, pek çok kullanıcı tarafından internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Uygulamaların çalışmasını engelleyen bu durum, Xiaomi cihazlarda önemli bir sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, MSA ne demek ve MSA durduruldu hatası nasıl çözülür? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Xiaomi MSA durduruldu hatası, günün ilk saatleri itibariyle bu sorunla karşılaşan cihaz kullanıcılarının gündeminde yer almaya başladı. Android System WebView hatası dolayısıyla ortaya çıkan MSA sorunu, cihazdan cihaza farklı yollarla çözüme kavuşturulabiliyor. Peki, MSA nedir ve MSA durduruldu hatası neden olur? İşte, çözümü
XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?
Xiaomi MSA durduruldu hatasının çözümü için ilk yapılması gereken işlem, Google Play Store'dan "Android System WebView" uygulamasını bulmak olacaktır. Bu uygulama bulunduktan sonra son versiyonuna güncellemek çözüme katkı sağlayacaktır.
İkinci bir çözüm yolu ise Ayarlar > şifreler ve güvenlik > yetkilendirme ve geri alma bölümünden MSA'nın durumunu değiştirmek olacaktır. Bu çözüm yolu tam etki sağlamayabilir.