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Mouse'ların yerini gözle tıklama alacak

#Göz İzleme Teknolojisi#Mouse#ALS Hastası
Mouseların yerini gözle tıklama alacak

Göz izleme teknolojisi artık günlük yaşamlarımızı da değiştirmeye hazırlanıyor. Geliştirilen yeni teknolojiyle, bilgisayarlarda mouse’a tıklamak yerine göz kırpmak yeterli olacak. Böylece hem zamandan tasarruf edilecek hem de karpal tünel sendromu gibi hastalıkların önüne geçilecek.

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Özellikle ALS hastası İngiliz Fizikçi Stephan W. Hawking ile birlikte dünya teknoloji literatürüne giren göz izleme teknolojisi, sınırlarını aşıyor… Google ve Facebook gibi teknoloji devleri de bu alanda yaptıkları çalışmalarla beraber yazılım alanında birçok satın alma gerçekleştirerek pazarın büyümesini destekliyor.
 
Göz izleme teknolojisinin işte verimliliği artırmasına yönelik de yenilikçi uygulamalar dikkati çekiyor. Bu uygulamalardan biri 2013 yılında kurulan 4tiitoo şirketi tarafından geliştirilen NUIA. Bilgisayarla iletişimi doğal etkileşim yoluyla temelden değiştirmek için yola çıkan 4tiitoo, bilgisayarların kolayca gözle kontrolü için yapay zeka tabanlı çözümlerle pazarda kendine önemli bir yer edinmiş durumda. 

İş yerinde verimliliği artırmak ve ergonomiyi iyileştirmek için göz izlemeye dayalı yenilikçi bir yazılım olan NUIA, yapay zekâ sayesinde kendi kendine öğreniyor. Bilgisayar kullanıcılarının nereye baktığını temel alarak bakış kontrolü aracılığıyla etkileşimi hızlı ve hassas hale getiriyor. Bakış kontrolü sayesinde mouse kullanımı azalıyor. Zamanla kullanıcılar gözleriyle tıklamayı, kısa komutları çalıştırmayı veya kopyalayıp yapıştırmayı da öğreniyor. Örneğin ekranda okuma yaparken ekran göz hareketlerine bağlı olarak otomatik olarak kayıyor ve okuma hızına uyuyor.

Mouseların yerini gözle tıklama alacak

Günde 1 saat zamandan tasarruf 

4tiitoo Kurucu Ortağı Stephan Odörfer, mouse’un bakışlarla anlamlı etkileşiminin üretkenliği artırdığını, yapılan işe bağlı olarak günde 20 ila 60 dakika zamandan tasarruf etmeyi sağladığını dile getirirken şunları söyledi: “Bilgisayar kullanıcıları günlük çalışmalarında ortalama 3 bin ila 5 bin mouse tıklaması yapıyor. Gözle takip çözümü bu tıklamaları yüzde 80 azaltıyor. Karpal tünel sendromu gibi rahatsız edici durumları önlüyor. Böylece ilk kullanımdan itibaren çalışan ve şirket için sürdürülebilir bir çözüm oluyor. Onlarca şirket bu teknolojiyi hali hazırda kullanıyor veya ürün geliştirmede kullanımını test ediyor. Bunlar arasında yazılım sağlayıcıları, enerji tedarikçileri, bankalar ve sigorta şirketleri de yer alıyor” diyor.

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 “Verimliliği artıracak”

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu da NUIA veya benzer teknolojilerle bilgisayar işletiminde er ya da geç köklü bir değişimin gerçekleşeceğini ifade ediyor. Yakın gelecekte birçok sektörde en yaygın kullanım alanı bulacak teknolojilerden birinin gözle takip olduğunu ifade eden Kılıçoğlu, sözlerini şöyle devam etti: “Gözle takip teknolojisi bugüne kadar en etkili şekilde sağlık sektöründe kullanıldı. Bugün birçok kişinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Dijital dünyanın bizlere sunduğu avantajlar aslında hayal gücümüzle sınırlı. Bunları hayata geçirebilmek için şirketlerin inovasyona ağırlık vermesi ve yenilikçiliği şirket kültürü haline getirmeleri çok önemli. Sektörde yeniliklere öncülük eden bir şirket olarak güçlü iş ortaklarımızla yaptığımız iş birlikleriyle bu çözümleri müşterilerimize ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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#Göz İzleme Teknolojisi#Mouse#ALS Hastası

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