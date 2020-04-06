Mount & Blade II: Bannerlord, Playstore’da satışa çıktı

Strateji temelli RPG (Rol Yapma Oyunu) türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçek savaş deneyimi yaşatılıyor. Birliklerini kontrol edebilen oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara katılabiliyor, görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyor ve bu yetenekleri geliştirebiliyor.

İlk kez 2008’de yayınlanan “Mount & Blade”in devam oyunu “Mount & Blade II: Bannerlord”, Türk oyun firması TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirildi ve tamamen Türkçe olarak hazırlandı. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleri, detaylı karakter oluşturma ekranı, kale kuşatması, diplomasi mantığı, savaş alanında ordu yönetimi ve gerçekçi savaş mekanikleriyle oyunculardan tam not aldı.

PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyunun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ile oyuncu ekipmanlarının satışa sunulduğu Playstore’da “Mount & Blade II: Bannerlord” oyununun erken erişime özel satış fiyatı 129 TL olarak belirlendi.