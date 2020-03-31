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Teknoloji
Haber Giriş: 31.03.2020 - 06:44,Son Güncelleme:/

Mount & Blade II: Bannerlord, oyuncuların beğenisini topladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Mount & Blade II: Bannerlord, oyuncuların beğenisini topladı
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Uzun zamandır çıkışı beklenen ve erkenden erişime açılan Mount & Blade II: Bannerlord, oyunculardan büyük ilgi gördü, Steam ve Twitch üzerinden rekor kırmayı başardı.

30 Mart (dün) itibariyle oyunculara su8nulan ve neredeyse 7 yılı aşkın bir süredir merakla beklenen Mount & Blade II: Bannerlord, Doom: Eternal oyununu dahi geride bırarak Steam üzerinde önemli bir rekora imza attı. Yayınlandığı saatte 100 bin anlık kullanıcı rekorunu kıran oyun, saatler ilerledikçe kullanıcı kitlesini artırmayı sürdürdü.

Oyunun yayınlanması Twitch'te de dengeleri değiştirdi. Fortnite, League of Legends ve CS: GO oyunlarını geride bırakan Mount & Blade II: Bannerlord, ilk sıraya yerleşti.

TaleWorlds ayrıca, Erken Erişim’in ilk iki haftasına özel olarak oyunun %10 indirimle satılacağını duyurdu. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahip olan kullanıcılar ise bazı dijital mağazalarda ilave %10 indirim alabilecek.

Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişim sürümünü oyuncularla buluşturmaktan dolayı mutlu olan TaleWorlds ekibi, oyuncuların da kendilerinin yapım sürecinde eğlendiği kadar eğlenmesini umuyor.

Oyun, Steam üzerinden 135 TL'ye satılıyor. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna halihazırda sahipseniz, yüzde 10 ek indirim de alabiliyorsunuz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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