Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Games Store’a geldi

TaleWorlds Entertainment yaptığı bir açıklamayla, oyunu Mount & Blade II: Bannerlord’un Epic Games Store’da çıktığını duyurdu. 30 Mart’ta Erken Erişim sürümüyle çıkan Bannerlord,Steam üzerinde yüzde 87 oranında olumlu oy alarak bu yıl platformda çıkan en başarılı oyunlardan biri oldu.

Derin ve oyuncuyu içine çeken oynanışı, sahip olduğu büyük ve canlı dünyayla oyunculara yaşattığı özgürlük hissi nedeniyle dikkat çeken Mount & Blade II: Bannerlord Epic Games Store’da yüzde 20 indirimli olarak satışa sunuldu. Ayrıca oyun taleworlds.com ve Steam’e ek olarak Humble Bundle ve Greenman Gaming gibi partner sitelerde de indirimli fiyattan satılacak.

TaleWorlds 30 Mart’ta Erken Erişim’e çıktığından beri pek çok güncelleme yayınlayarak performans ve kararlılık bakımından oyunu iyileştirmekle kalmayıp eklediği yeni içerik ve özelliklerle oyunu tam sürüme taşıyacak geliştirmeleri yapmaya da devam etti.



