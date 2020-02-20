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Teknoloji
Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:51,Son Güncelleme:/

Mount & Blade II: Bannerlord 31 Mart tarihinde erken erişime açılıyor

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Mount & Blade II: Bannerlord 31 Mart tarihinde erken erişime açılıyor

TaleWorlds Entertainment’ın tüm dünyada heyecanla beklenen oyunu Mount & Blade II: Bannerlord 31 Mart’ta Steam, Epic Games Store ve TaleWorlds’ün kendi sitesi üzerinden satın alınabilecek. Bannerlord’un Türkiye’deki hayranları oyuna özel bir fiyattan sahip olabilecekler.

Türkiye’nin en başarılı oyun stüdyolarından biri olan TaleWorlds Entertainment, çıkışı dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beklenen oyunu Mount & Blade II: Bannerlord’un 31 Mart 2020’de erken erişime açılacağını duyurdu. Steam, Epic Games Store ve TaleWorlds Entertainment’ın kendi sitesi üzerinden satılacak oyunun yurtdışı fiyatı 49.99$/49.99 euro olurken Türkiye’deki oyunseverler Bannerlord’u 150TL’ye edinebilecekler. 

İlk Mount & Blade oyunuyla erken erişim modelinin öncülerinden biri olan TaleWorlds, Bannerlord’u erken erişime açarak oyunu bekleyen hayranları da geliştirme sürecinin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Stüdyo ayrıca böylelikle ortaya çıkacak nihai ürünün kalitesini de kullanıcılardan gelen geribildirimler ile artırmayı amaçlıyor. 31 Mart 2020’de erken erişime açılacak olan oyun kullanıcıların deneyimleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek.

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