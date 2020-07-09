Mount & Blade: Bannerlord dünyasında neler değişti?

TaleWorlds Entertainment ilk günden bu yana Mount & Blade: Bannerlord'u güncellemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda yayınlanan bir blog yazısıyla da şu ana kadar yapılan değişiklikler masaya yatırıldı.

Yazıda bu güne kadar yapılan iyileştirmelerin yanında gelecek planları hakkında da birkaç şey yer alıyor. Örneğin yakın bir gelecekte, krallık politikaları ve oy verme işlemlerinde bazı değişiklikler yaparak oyunculara krallıklarını yönetirken daha fazla kontrol ve seçenek sunulması planlanıyor.

Hikâye ve görevler konusunda da çalışmalar devam ediyor. Özellikle oyuncunun aile üyelerini kurtarma ve oyuncuya karşı kurulan komployu durdurma görevleri elden geçirilecek. Bunun yanında, geliştirici ekip oyun dünyasındaki olaylara tepki olarak oluşan dinamik görevler üzerinde de çalışıyor. Elbette tüm bunları yaparken bir yandan da yapay zekâ, performans, kararlılık ve çok oyunculu mod dengelemeleri gibi alanlar da iyileştirilecek.



Son olarak pek çok oyuncunun beklediği modlama araçları da kısa bir süre içinde oyuna eklenecek.

Bannerlord için bugüne kadar yapılan değişikliklerin kısa bir özeti ise şöyle:

Performans ve Kararlılık

Pek çok güncellemeyle oyunun performansı ve kararlılığı arttı

Oyunun oyuncu topluluğu sayesinde oyunda çökmeye sebep olan 200’den fazla hata düzeltildi

Yükleme sürelerini kısaltan ve oyunun genelinde FPS değerlerini yükselten değişiklikler yapıldı.

Beta Sürümü

Bir başka önemli değişiklik de isteyen oyuncuların katılabileceği bir Beta sürümü oluşturmak oldu.

Beta sürümü oyunculara oyundaki yenilikleri ve değişiklikleri en önce görme şansı tanıyor.

Bu sürümden elde ettiğimiz veriler sayesinde oyunun ana versiyonunda yapmamız gereken değişikliklere karar vermek ve bunları test etmek mümkün oluyor.

Oyun Mekanikleri ve İçerik

Sık güncellemelerle oyun mekanikleri gelişmeye ve oyuna yeni içerikler eklenmeye devam ediyor: