Motorola'nın ekranı katlanabilen telefonu böyle görüntülendi

Ekranı katlanabilen telefon dediğimizde aklımıza önce Samsung sonra da Huawei ve TCL markaları geliyor. Ancak Xiaomi ve Motorola da boş durmuyor ve ekranı katlanabilen telefonları var. Ancak bu ürünler henüz yaygınlık kazanmış değil ve üzerinde son hazırlıkları yapılıyor.

Motorola RAZR 2020 de şirketin ilk ekranı katlanabilir telefonu olma özelliğine sahip. Son olarak Weibo üzerinden yayınlanan yeni görüntüler, Motorola RAZR 2020'nin nasıl göründüğünü açık bir şekilde ortaya koymuş durumda. Motorola'nın eski kapaklı telefonlarının tasaerımını birebir kullanan ürün, diğer rakiplerinden bir adım öne geçiyor.



Eylül ayında tanıtılması planlanan ürün, 6.2 ya da 6.7 inç ekrana sahip ve OLED ekran kullanıyor. Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alan telefonda 256 GB dahili hafıza yer alıyor. Arka yüzünde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ISOCELL Bright GM1 sensörü kullanan ürünün ayrıca 20 MP selfie kamerası da var.

18W hızlı şarj desteğiyle gelen ve 2845 mAh kapasiteli bataryası bulunacak olan ürün, kutusundan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak çıkacak.



