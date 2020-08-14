Motorola Razr 5G ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Ekranı katlanabilen telefon pazarı hareketleniyor. Samsung'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Galaxy Z Fold 2'nin ardından bu kez gözler Motorola'nın yeni oyuncağıda.

Motorola RAZR 2020 5G olarak adlandırılan bu telefon 9 Eylül tarihinde karşımıza çıkacak. Cihazın görüntüleri ise internete sızdı bile. Weibo üzerinden yayınlanan yeni görüntüler, Motorola RAZR 2020'nin nasıl göründüğünü açık bir şekilde ortaya koymuş durumda. Motorola'nın eski kapaklı telefonlarının tasarımını birebir kullanan ürün, diğer rakiplerinden bir adım öne geçiyor





Eylül ayında tanıtılması planlanan ürün, 6.2 ya da 6.7 inç ekrana sahip ve OLED ekran kullanıyor. Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alan telefonda 256 GB dahili hafıza yer alıyor. Arka yüzünde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ISOCELL Bright GM1 sensörü kullanan ürünün ayrıca 20 MP selfie kamerası da var.

18W hızlı şarj desteğiyle gelen ve 2845 mAh kapasiteli bataryası bulunacak olan ürün, kutusundan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak çıkacak.



