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Teknoloji
Haber Giriş: 14.08.2020 - 08:45,Son Güncelleme:

Motorola Razr 5G ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Motorola Razr 5G ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu
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Türkiye'de varlığı olmasa da yurt dışında telefon pazarında etkin bir isim olan Motorola, ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Motorola Razr 5G için gün sayıyor. Peki yeni telefon ne zaman çıkacak?

Ekranı katlanabilen telefon pazarı hareketleniyor. Samsung'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Galaxy Z Fold 2'nin ardından bu kez gözler Motorola'nın yeni oyuncağıda.

Motorola RAZR 2020 5G olarak adlandırılan bu telefon 9 Eylül tarihinde karşımıza çıkacak. Cihazın görüntüleri ise internete sızdı bile. Weibo üzerinden yayınlanan yeni görüntüler, Motorola RAZR 2020'nin nasıl göründüğünü açık bir şekilde ortaya koymuş durumda. Motorola'nın eski kapaklı telefonlarının tasarımını birebir kullanan ürün, diğer rakiplerinden bir adım öne geçiyor

Motorola Razr 5G ne zaman çıkacak Tarih belli oldu

Eylül ayında tanıtılması planlanan ürün, 6.2 ya da 6.7 inç ekrana sahip ve OLED ekran kullanıyor. Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alan telefonda 256 GB dahili hafıza yer alıyor. Arka yüzünde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ISOCELL Bright GM1 sensörü kullanan ürünün ayrıca 20 MP selfie kamerası da var.

18W hızlı şarj desteğiyle gelen ve 2845 mAh kapasiteli bataryası bulunacak olan ürün, kutusundan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak çıkacak.

WhatsApp'ta herkesten silinen mesajlar görülebilir mi?WhatsApp'ta yollayıp sonradan 'herkesten sil' yaptığınız mesajları karşı tarafın görmesi mümkün mü?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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