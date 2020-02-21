Motobike İstanbul "Sıfır Karbon Fuarı" konsepti ile 12'nci kez kapılarını açtı

Bu yıl 12. kez kapılarını “Sıfır Karbon Fuarı” konsepti ile açan Motobike Istanbul yine en prestijli markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanlarıyla renklendi. Ziyaretçiler bu yıl da önemli motosiklet markalarının yeni modellerine büyük ilgi gösterdi. Dört gün boyunca devam edecek fuarda motosiklet tutkunları; BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi dünya devleri ve daha birçok prestijli markanın yeni modellerini yakından görme fırsatı yakaladı.



Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım “Messe Frankfurt’un portföyündeki ilk motosiklet fuarı olan, sektörün en önemli organizasyonu Motobike Istanbul’a ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Motobike Istanbul’da bu yıl 24 ülkeden 285 markayı ağırlıyoruz. Her yıl motosiklet satışlarının yüzde 40’ı 4 gün süren fuarımızda yapılıyor. Bunun yanı sıra, Motobike Istanbul, motosiklet firmalarının satışlarına bütün yıl boyunca olumlu katkı sağlamaya devam ediyor. Sektörün önde gelen dernekleri ve sponsorlarımızın da destekleriyle hedefimiz fuarımızı her yıl bir adım daha ileri taşıyarak sektöre fayda sağlamaya devam etmek. Bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi. Messe Frankfurt Istanbul’un 2019 yılında başlattığı ‘Karbonsuz Uçuş’ projesiyle sürdürülebilirliğe destek verdiğini kaydeden Yardım, “Ege Orman Vakfı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz projemiz kapsamında önemli miktarda fidan diktik ve dikmeye devam edeceğiz. Türkiye’de düzenlediğimiz etkinlikler için ‘Sıfır Karbon Fuarı‘ projemiz devam edecek. Motobike Istanbul dünya çapında katılımcıya ve ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Otomobillere göre onda bir oranında düşük karbon salınımı ile çevre dostu olan ve trafik sorununa kalıcı çözüm sunan motosiklet kullanımını destekleyen fuarımızda bu yıl hedefimiz katılan ve ziyaret eden kişilerin karbon ayak izini hesaplayarak fidan dikmeye devam etmek. Bu proje ile Türkiye’nin ilk ‘Sıfır Karbon Fuarı‘ projemizi başlatmış olacağız” diye konuştu

Açılış günü motosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat, fuar boyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. “Motobike Academy” kapsamında, konusunda uzman kişilerin yer alacağı yoğun bir söyleşi ve eğitim programı da Motobike Istanbul’da ziyaretçileri bekliyor. Motosiklet sürüş eğitimleri, motosiklet ve müzik üzerine sohbetler, Motovloggerlar ile söyleşiler “Motobike Academy” kapsamında yer alacak konuların bazıları. Sektörün önemli isimleri dört gün boyunca Yiğit Top’un moderatörlüğünde gerçekleşecek programlarda ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Cumartesi günü saat 11:30’da ise “Altın Elbiseli Adam” Barkın Bayoğlu’nu anma programı gerçekleşecek.

Motobike Istanbul ziyaretçileri tüm programları ücretsiz olarak Efes salonunda takip edebilecek.

Custom motosiklet güzellik yarışması ilk kez düzenleniyor

Motobike Istanbul’da bu yıl birçok ilke imza atılıyor. Fuarda, Airbrush İstanbul tarafından özel tasarlanacak iki adet Motobike Istanbul kaskı sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. Custom alanında ise Çağlayan Coşar tarafından fuar için özel tasarlanan ve gravür sanatıyla yapılan Joker konseptli çalışma gibi özel motosikletler sergilenecek. Motobike Istanbul’un en ilginç etkinliklerinden biri de bu yıl ilk kez gerçekleşen Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak.



