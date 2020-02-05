Motobike Istanbul, 'Sıfır Karbon Fuar' konseptiyle kapılarını açıyor

20–23 Şubat 2020 tarihleri arasında Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) desteği ile İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek olan fuara aralarında ABD, Almanya, Avusturya, İtalya, Japonya, Kanada, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, Hindistan, Tayvan, İspanya ve Pakistan‘ın da yer aldığı 24 ülkeden 250’nin üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Fuara katılacak firmaların arasında BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi dünya devleri de olacak.



Motosiklet satışlarının yüzde 40’ının gerçekleştiği fuarı bu yıl 100 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesi de bekleniyor. Otomobillere göre onda bir oranında düşük karbon salınımı ile çevre dostu olan ve trafik sorununa kalıcı çözüm sunan motosiklet kullanımını destekleyen fuara gelen her katılımcı için uçuş mili ve karbon ayak izi hesaplanarak o sayıda fidan dikimi de yapılacak.



Her yıl güçlü sponsorları ile kapılarını açan Motobike Istanbul’un bu yıl Ana Sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, Garanti BBVA fuarın Platinum ve Academy Sponsoru, Aytemiz Akaryakıt Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, OMM Eğitim Sponsoru, Metro FM ise Radyo Sponsoru oldu.



Fuarın erken dönem avantajlı biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Perşembe ve Cuma günü biletler kadınlar ve öğrencilere yüzde 50 indirimli olacak.



Motobike Istanbul’da bu yıl birçok ilke imza atılacak. Fuarda Airbrush İstanbul tarafından özel tasarlanacak 2 adet Motobike Istanbul kaskı sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. Custom alanında Çağlayan Coşar tarafından fuar için tasarlanan ve gravür sanatıyla yapılan Joker konseptli çalışma gibi özel motosikletler sergilenecek. Motobike Istanbul’un en ilginç etkinliklerinden biri de ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak.



Fuar boyunca Garanti BBVA sponsorluğunda Motobike Academy kapsamında düzenlenen seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çerçevede motosiklet eğitimleri, motosiklet influencerları ile söyleşiler, Dakar’da yarışan Türk motosiklet sporcularıyla sohbetler ve Custom motosikletler üzerine söyleşiler yapılacak.