Motobike Istanbul 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Motobike Istanbul bu yıl yine sektörün önde gelen dernekleri Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER)’nin desteği ve 12,384 m2 stant alanında 24 ülkeden 285 markanın katılımı ile gerçekleşti.



Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım; “Motobike Istanbul’un 12.yılında , 24 ülkeden 285 markayı ağırladık.Bu yıl Motobike Istanbul’da bir ilke imza atacağımızı duyurmuştuk; ülkemizin ilk “Sıfır Karbon Fuarı” projesini gerçekleştirmek üzere yola çıktık, bu sektöre gönül veren tüm katılımcılarımız, sponsorlarımız ve ziyaretçilerimiz adına binlerce ağacı dikmek için bize rekor sayıda ziyaretçimiz destek verdi. Ege Orman Vakfı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz projemiz kapsamında fidan dikmeye devam edeceğiz.” dedi.

Motobike Istanbul’da bu yıl birçok ilke imza atıldı. En ilginç etkinliklerinden biri, bu yıl ilk kez gerçekleşen Custom Motosiklet Güzellik Yarışması oldu. Yoğun ilgi gören yarışmaya yapılan başvurular yarışma jürisi tarafından değerlendirildi ve belli kriterlere göre değerlendirilen custom motosikletler kendi klasmanlarında derecelendirilerek ödüllendirildi.



Motobike, ziyaretçileri ile kurduğu bağı ispatlarcasına bu yıl bir evlenme teklifine de ev sahipliği yaptı.

2021 senesinde Motobike Istanbul 25 - 28 Şubat tarihleri arasında 13. kez düzenlenecek.



