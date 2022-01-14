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Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat X için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Mortal Kombat X Sistem Gereksinimleri Neler? #Oyun#Bilgisayar
Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler Mortal Kombat X için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Piyasaya sürülen oyunların çeşitliliği kadar hangi donanımlara sahip oldukları da oyun severler için önemli olmaktadır. Çünkü her oyun farklı sistem gereksinimleri ile donatılmaktadır. Bu nedenle oyuncular sahip oldukları bilgisayarların bu gereksinimlere cevap verip vermediğini merak etmektedir. Mortal Kombat X adlı oyunda bu bağlamda ele alınması gereken bir yapım olmaktadır. Peki, Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat X için önerilen ve minimum(En düşük) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, Mortal Kombat X oyunu hakkında detayları derledik.

 

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Mortal Kombat X adlı oyun uzun yıllardır oyun piyasalarında yer alan ve beğenilerek oynanan oyunlardan biri olmaktadır. Bu oyun için fazla donanımlı bir bilgisayara gerek olmamaktadır

Mortal Kombat X Sistem Gereksinimleri Neler?

Mortal Kombat X adı verilen dövüş oyunu ortalama sistem gereksinimlerine sahip olan bir oyun olarak ifade edilmektedir.2011 yılında oyun severlerle buluşan Mortal Kombat X, zaman içinde yapılan değişiklikler ve güncellemeler ile kalitesini korumaya devam etmektedir. Bu oyun için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

İşletim sistemi: Windows 10/8/7/Vista (64 bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core i5-750, 2,67 GHz yada AMD Phenom II X4 965 3,4 GHz olması tavsiye edilmektedir.

Bellek: En az 3 GB RAM olmalıdır.

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Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 yada AMD Radeon HD 5850 olması gerekir.

DirectX: Sürüm 11 yeterli olarak görülmektedir.

Depolama: 36 GB kullanılabilir alan olması gerekir.

Mortal Kombat X İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Mortal Kombat X adlı oyun yenilenen grafik tasarımı ve iyileştirilen birtakım özellikleri ile kısa zamanda büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan bir oyun olarak belirtilmektedir. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde özetlenmektedir:

İşletim sistemi: Windows 10/8/7/Vista (64 bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core i7-3770 3,4 GHz yada AMD FX-8350 4,0 GHz olması önerilmektedir.

Bellek: 8 GB RAM yeterli olarak belirtilmektedir.

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 olması gerekir.

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 44 GB kullanılabilir alan olması gerekir. 

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#Mortal Kombat X Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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