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Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Mortal Kombat 11 ve FIFA 20 turnuvalarının yeni sezonları başlıyor

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Mortal Kombat 11 ve FIFA 20 turnuvalarının yeni sezonları başlıyor

Sony Interactive Entertainment, PS4 Turnuvaları’na yeni oyunların eklendiğini, daha önceki oyunların ise yeni sezonlarının, yeni ödüllerle birlikte başlayacağını açıkladı.

Bu haftadan itibaren NBA 2K20 ve Soul Calibur VI oyunları PS4 Turnuvaları’na dahil oluyor. Her iki oyun da Challenger Series kapsamında sezonluk olarak yer alacak. Böylece isteyen her oyuncu, bir sezon süresi içerisinde istediği kadar katılabilecek, her yaptığı karşılaşmadan puanlar toplayıp, genel sezon puanını oluşturarak nereye kadar yükselebileceğini test edebilecek. Devam eden oyunlardan Mortal Kombat 11 ve EA SPORTS FIFA 20 turnuvaları için de yeni sezonlar bu hafta başlıyor. 

Her turnuva, sezon sıralamalarına göre dinamik tema, oyun içi harcanabilir para ve gerçek para gibi kendine has ödüller barındırıyor. Tüm turnuvalar, PlayStation 4 ve ilgili oyuna sahip olan her oyuncuya açık ve katılımı ücretsizdir. PlayStation 4 menü ekranında ‘Etkinlikler’ menüsünden ‘Turnuvalar’ sekmesine girerek istediğiniz oyunun turnuvasına katılabilirsiniz. 

NBA 2K20, Soul Calibur VI, Mortal Kombat 11 ve EA SPORTS FIFA 20 turnuvalarına katılım hakkı ve ödül kazanım hakkı Türkiye’den katılacak oyunculara açık.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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