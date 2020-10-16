Mortal Kombat 11 Ultimate'in yeni oyun fragmanı yayınlandı

Edenia’nın ilahi Koruyucusu tanrı Argus’un oğlu olan Rain, su ve şimşekleri kullanmasına, daha önce bilinmeyen bir su alemine boyutsal yarıklar açmasına ve hatta saldırılardan kaçınmak için kendini sıvılaştırmasına izin veren sihirli bir güç kullanıyor. Ayrıca Edenia'nın panteonundaki yeri için savaşırken rakiplerini kesmek ve bıçaklamak için ölümcül bir katarla donatıldı. Rain, Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2'nin bir parçası olarak 17 Kasım'da yeni oynanabilir dövüşçü olarak kadroya katılıyor.

Mortal Kombat 11'e zaten sahip olan oyuncular, Kombat Pack 2'yi ön sipariş edebiliyor. Mevcut Mortal Kombat 11 sahipleri ayrıca Kombat Pack 1 veya Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion'ı alabilir.

Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2 ön siparişleri, "Dark Web" Noob Saibot, "HCF" (Halt and Catch Fire) Liu Kang ve "Blood Moon" Skarlet dahil olmak üzere üç yeni karakter görünümü varyantı içeren Time Warriors Dış Görünüm Paketini oyun çıkışı sırasında alacak.

Mortal Kombat 11 Ultimate, daha önce piyasaya sürülen Mortal Kombat 11 ana oyunu, Kombat Pack 1 ve Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion ile birlikte yeni oynanabilir dövüşçüler Rain, Mileena ve Rambo içeren Kombat Pack 2'nin eklenmesiyle sonsuz Mortal Kombat 11 deneyimi sunuyor.