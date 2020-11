Mortal Kombat 11 Ultimate satışa çıktı

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11 Ultimate, daha önce piyasaya sürülen Mortal Kombat 11 ana oyunu, Kombat Pack 1 ve Mortal Kombat 11: Aftermath Genişlemesi.ile birlikte yeni oynanabilir dövüşçülere (Mileena, Rain ve Rambo) sahip Kombat Pack 2'nin eklenmesiyle yeni bir Mortal Kombat 11 deneyimi sunuyor.



Ek olarak, tüm Mortal Kombat 11 Ultimate, Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection ve Mortal Kombat 11 ana oyun sahipleri ve PS4 veya Xbox One konsollarındaki yeni alıcılar, oyunlarının PS5 veya Xbox Series X | S sürümünü ek ücret ödemeden indirebiliyor, 4K dinamik çözünürlük, gelişmiş görseller, iyileştirilmiş yükleme süreleri ve daha fazlasını sunan ücretsiz içerik güncellemesinin bir parçası olarak alabiliyor. Bu yükseltme şimdi 4K dinamik çözünürlük, gelişmiş görseller, iyileştirilmiş yükleme süreleri ve daha fazlasını sunan ücretsiz içerik güncellemesinin bir parçası olarak mevcut ve yalnızca PS5 veya Xbox Series X | S konsol sahipleri tarafından erişilebilir.

Mortal Kombat 11 Ultimate ile gelen özellikler:

Kombat Pack 2 –Kitana'nın hibrit Eden ve Tarkatan klonu olan yeni eklenen dövüşçüler Mileena; Asil Edeniyen yarı tanrı Rain; ve aktör Sylvester Stallone'un sesine ve benzerliğine sahip ikonik Özel Kuvvetler askeri Rambo.



Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion – Franchise-first story genişlemesi, üç oynanabilir karakter (Fujin, Sheeva, RoboCop) ve 10 ek karakter görünümü.

Kombat Pack 1 – Altı oynanabilir karakter (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, The Joker, Terminator T-800, Spawn) ve 25 ek karakter görünümü.



Mortal Kombat 11 – Story, Custom Character Variation System, Stage Fatalities, Friendships, Online, Towers of Time, Tutorial, Krypt, Kombat League ve sahneye geri dönen ve yeni katılan dövüşçülerden oluşan kadrosu dahil olmak üzere tüm oyuncular için birden fazla özellik ve mod ile paketlendi -Hepsi yıkıcı derecede acımasız sinematik görseller sergileyen benzersiz Ölümler ile donatılmış ilk savaşçılar.



PS5 Upgrade Available –4K dinamik çözünürlük, gelişmiş görseller, iyileştirilmiş yükleme süreleri ve belirli modlar için nesiller arası konsol uyumluluğu sunar. Mortal Kombat 11 ve Mortal Kombat 11 Ultimate sahipleri ve PS4 ve PS4 Pro'daki yeni alıcılar, Mortal Kombat 11 Ultimate lansmanı ile birlikte sunulan oyunlarının PS5 sürümüne ücretsiz yükseltmeye de erişebilirler.



Xbox Series X|S Smart Delivery Enabled – 4K dinamik çözünürlük, gelişmiş görseller, iyileştirilmiş yükleme süreleri ve belirli modlar için nesiller arası konsol uyumluluğu sağlar. Ek olarak, Mortal Kombat 11 sahipleri ve Xbox One konsollarındaki yeni alıcılar, Mortal Kombat 11 Ultimate lansmanı ile birlikte mevcut olan Xbox Series X | S'de ücretsiz güncellemelere erişebilecekler.



Krossplay Support – PS5, PS4, Xbox Series X | S ve Xbox One oyuncularının belirli modlarda zıt platformlarda diğer oyunculara karşı savaşmasına izin verir.