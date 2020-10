Mortal Kombat 11 Ultimate geliyor: Yeni oyunda neler var?

Ödüllü NetherRealm Studios tarafından geliştirilen oyun, daha önce piyasaya sürülen Mortal Kombat 11 ana oyunu Kombat Pack 1 ve Mortal Kombat 11: Aftermath genişlemesi ile birlikte yeni oynanabilir dövüşçüler Mileena, Rain ve Rambo içeren Kombat Pack 2'nin eklenmesiyle farklı bir Mortal Kombat 11 deneyimi sunuyor.

Mortal Kombat 11 Ultimate'ın 17 Kasım'da PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X | S, Xbox One konsolları, Nintendo Switch, PC ve Stadia'da dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ek olarak, Mortal Kombat 11 ve Mortal Kombat 11 Ultimate sahipleri ve PS4 veya Xbox One konsollarındaki yeni alıcılar, oyunlarının PS5 veya Xbox Series X | S sürümlerine ücretsiz yükseltebilecek.

Mortal Kombat 11 Ultimate ile gelen yenilikler ise şöyle:

Definitive Mortal Kombat 11 Experience – Oyuncular, Mortal Kombat hikayesini devam ettiren ve 37 oynanabilir karakterin tam kadrosuyla maceralara atılacak.



Kombat Pack 2 – Kitana'nın hibrit Eden ve Tarkatan klonu olan yeni eklenen dövüşçüler Mileena; Asil Edeniyen yarı tanrı Rain; ve aktör Sylvester Stallone'un sesine ve benzerliğine sahip ikonik Özel Kuvvetler askeri Rambo.



Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion – Franchise-first story genişletmesi, üç oynanabilir karakter (Fujin, Sheeva, RoboCop) ve 10 ek karakter görünümü.



Kombat Pack 1 – Altı oynanabilir karakter (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, The Joker, Terminator T-800, Spawn) ve 25 ek karakter görünümü.



Mortal Kombat 11 – Story, Custom Character Variation System, Stage Fatalities, Friendships, Online, Towers of Time, Tutorial, Krypt, Kombat League ve sahneye geri dönen ve yeni katılan dövüşçülerden oluşan kadrosu dahil olmak üzere tüm oyuncular için birden fazla özellik ve mod ile paketlendi



Krossplay Support – PS5, PS4, Xbox Series X | S ve Xbox One oyuncularının belirli modlarda zıt platformlarda diğer oyunculara karşı savaşmasına izin veriyor.

Mortal Kombat 11'e zaten sahip olan oyuncular, 15 Ekim'den itibaren Kombat Pack 2'yi ön sipariş verebilir. Mevcut sahipler ayrıca Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion'ı da satın alabilir.

Mortal Kombat 11 Ultimate, Kollector's Edition ve Kombat Pack 2 ön siparişleri, "Dark Web" Noob Saibot, "HCF" (Halt and Catch Fire) Liu Kang ve “Blood Moon” Skarlet dahil olmak üzere üç yeni karakter görünümü varyantı içeren Time Warriors Skin paketini alacak.