Mortal Kombat 11 Ultimate bu kez Mileena fragmanıyla geldi

Tahtını yeniden kazanmaya kararlı olan Mileena, Outworld'ün iç savaşına yeniden başladı ve önüne çıkan tüm dövüşçüleri yok edecek. Mileena, Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2'nin bir parçası olarak 17 Kasım'da yeni oynanabilir dövüşçü kadrosuna katılıyor.

Mortal Kombat 11'e zaten sahip olan oyuncular, Kombat Pack 2'yi ön sipariş ederek deneyimlerini yükseltebilir. Mevcut Mortal Kombat 11 sahipleri ayrıca Kombat Pack 1 veya Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion'ı satın alabilir.

Oyuna daha önce de Rambo katılmıştı.







