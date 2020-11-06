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Teknoloji
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Mortal Kombat 11 Ultimate bu kez Mileena fragmanıyla geldi

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Mortal Kombat 11 Ultimate bu kez Mileena fragmanıyla geldi
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Warner Bros. Games ve NetherRealm Studios, dövüşçü Mileena'nın dönüşünü gösteren yeni bir Mortal Kombat 11 Ultimate Oyun Fragmanı yayınladı. Shang Tsung’un şeytani klonlama deneylerinin ürünü olan Mileena, Tarkatan kanı ve Eden fizyolojisinin bir karışımı ve onu Baraka’nın gaddarlığı ile Kitana’nın atletik zarafetinin mükemmel bir karışımı haline getiriyor.

Tahtını yeniden kazanmaya kararlı olan Mileena, Outworld'ün iç savaşına yeniden başladı ve önüne çıkan tüm dövüşçüleri yok edecek. Mileena, Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2'nin bir parçası olarak 17 Kasım'da yeni oynanabilir dövüşçü kadrosuna katılıyor. 

Mortal Kombat 11'e zaten sahip olan oyuncular, Kombat Pack 2'yi ön sipariş ederek deneyimlerini yükseltebilir. Mevcut Mortal Kombat 11 sahipleri ayrıca Kombat Pack 1 veya Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion'ı satın alabilir.

Oyuna daha önce de Rambo katılmıştı.



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