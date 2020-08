Mortal Kombat 11: Aftermath için sürpriz güncelleme

Bugünden itibaren PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Xbox One, PC ve Stadia'daki Mortal Kombat 11: Aftermath sahipleri, Klassic Femme Fatale kostüm paketine erişebilecek. Klassic Femme Fatale Kostüm Paketi 28 Ağustos'tan itibaren Nintendo Switch için mevcut olacak.



Hem daha önce piyasaya sürülen Summer Heat Skin Pack hem de Klassic Femme Fatale Kostüm Paketi, 8 Ekim'de piyasaya sürülecek olan All Hallows's Eve Skin Pack ile birlikte alınabilirken, her biri üç yeni karakter görünümü içeriyor.