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Teknoloji
Haber Giriş: 27.08.2020 - 08:51 | Son Güncelleme:

Mortal Kombat 11: Aftermath için sürpriz güncelleme

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Mortal Kombat 11: Aftermath için sürpriz güncelleme
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Warner Bros. Games ve NetherRealm Studios, yakın zamanda piyasaya sürülen genişlemenin bir parçası olarak Mortal Kombat 11: Aftermath için yeni kostüm paketini oyunculara sundu.

Bugünden itibaren PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Xbox One, PC ve Stadia'daki Mortal Kombat 11: Aftermath sahipleri, Klassic Femme Fatale kostüm paketine erişebilecek. Klassic Femme Fatale Kostüm Paketi 28 Ağustos'tan itibaren Nintendo Switch için mevcut olacak. 

Mortal Kombat 11: Aftermath için sürpriz güncelleme

Hem daha önce piyasaya sürülen Summer Heat Skin Pack hem de Klassic Femme Fatale Kostüm Paketi, 8 Ekim'de piyasaya sürülecek olan All Hallows's Eve Skin Pack ile birlikte alınabilirken, her biri üç yeni karakter görünümü içeriyor.

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