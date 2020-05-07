Mortal Kombat 11: Aftermath duyuruldu

26 Mayıs'tan itibaren dijital olarak küresel bir lansman için hazırlanan ve NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11: Aftermath, farklı hikayesini güven ve aldatmaca merkezli yeni, sinematik bir anlatıyla genişletiyor. Mortal Kombat 11: Aftermath genişlemesi PlayStation 4, PlayStation 4 Pro , Xbox One X dahil Xbox One ailesi, Nintendo Switch sistemi, PC ve Stadia’da bulunacak.

Epik destan Mortal Kombat 11: Aftermath’da devam ediyor. Ateş Tanrısı Liu Kang, zamanın yeni bekçisi ve Earthrealm'in koruyucusu, iki dünyanın kaderi dengede dururken yeni bir tarih oluşturmak için beklenmedik müttefiklerin ve tanıdık düşmanların yardımına başvurmak zorunda. Büyüyen oynanabilir savaşçı listesine ek olarak, yeni genişleme, kardeşi Raiden ile birlikte Earthrealm'in koruyucusu olarak görev yapan Rüzgar Tanrısı Fujin'in ve dört silahlı, yarı insan ve yarı ejderha kraliçesinin Sheeva'nın muzaffer dönüşünü içeriyor. İkonik, son derece gelişmiş sibernetik polis memuru RoboCop, franchise'da ilk kez görünecek. Kombat 11: Aftermath 'deki RoboCop, hem orijinal “RoboCop” (1987) filminde hem de “RoboCop 2” (1990) devamında popüler karakteri canlandıran aktör Peter Weller'in sesini ve benzerliğini sunuyor. Mortal Kombat 11: Aftermath ayrıca zamanla piyasaya sürülecek üç yeni karakter skin paketi içerecek.

Buna ek olarak, tüm Mortal Kombat 11 sahipleri, Klassic Dead Pool ve Soul Chamber arenaları dahil yeni Stage’lere, rakipleri yok etmek için çevreyi kullandıkları ölümcül hareketler olan Stage Fatalities ve 90'lı yılların özelliği, oyuncuların düşmanlarını bir nezaketle indirmelerine izin veren popüler Friendships özelliklerine erişebilecekler. Bu özellikler, Mortal Kombat 11: Aftermath sürümüyle birlikte ücretsiz bir içerik güncellemesi olarak sunulacak.

Tüm karakterler, hikaye içeriği ve oyun modlarını tek bir pakette sunan Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection ile yeni oyuncular savaşa katılabilir. Bu derleme Mortal Kombat 11'in yanı sıra Mortal Kombat 11: Aftermath ve daha önce yayınlanmış altı indirilebilir içerik (DLC) karakteri - Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Terminator T-800, The Joker ve Spawn ve 25 ek karakter görünümü içeriyor. Fiziksel versiyon bu Haziran ayında sadece Amerika kıtasında satışa sunulacak.