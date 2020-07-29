Monster'dan yeni oyuncu monitörü: Aryond A27 V1.1

Monster, yeni oyuncu monitörü Aryond A27 V1.1 ürününü duyurdu. Aryond, 240 Hz FHD (1920x1080) VA paneli ile ön plana çıkıyor. Aryond ayrıca, 3000-1 kontrast değeri ile dengeli ve derin siyah renkler sunarken; 400 Nit parlaklığı ile yüksek ışıklı ortamda daha iyi bir izleme olanağı sağlıyor. 1 ms tepki süresi ve %119,9 SRGB profesyonel renk gamı ile dikkat çeken ürün, HDR ve DCR özellikleri ile öne çıkıyor.

27’’ 1500R kavise sahip paneli ile gelen Aryond A27 V1.1; standart, film, fotoğraf ve oyun modu olmak üzere dört farklı seçeneği bir arada sunuyor.

AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen monitör, yırtılma, gecikme ve kayma ihtimallerini indirirken, yeni MRPT teknolojisi ile gölgelenmeyi engelliyor ve hareket halindeki nesneleri daha keskin gösteriyor.



Ekranda oluşan ışık titreşimlerini engelleyen anti-flicker teknolojisi sayesinde uzun kullanımlar sonucunda gözlerde yorulmaya bağlı olarak ortaya çıkan sulanma ve kaşıntı gibi rahatsızlıkları azaltan ürün, düşük mavi ışık filtresi ile gözleri zararlı mavi ışıklardan da koruduğu iddiasında.

RGB aydınlatma özelliği ile dikkat çeken Aryond A27 V1.1’in ayarlanabilir standı ideal görüş açıcısını sağlamak için oldukça kullanışlı.

130 mm yükselebilen, 30 derece sağa ve sola dönebilen monitör, öne 5 derece, arkaya ise 15 derece ayarlanabiliyor. Ayrıca, mimarlık, mühendislik, görsel efekt ve 3D animasyon gibi alanlarda çalışan profesyoneller için de monitöre 90 derecelik açı formunda dikey olarak kullanılabilme özelliği eklendi.



