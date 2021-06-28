Monster #WASD: Yılın en büyük online etkinliği başlıyor

Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz

Monster Notebook son dönemde neler yapıyor?

Deneyime ve yeniliğe odaklanan çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son yıllarda elde ettiğimiz büyüme ivmesini bu sene daha da hızlandırdık, katlanarak büyüyoruz diyebilirim. Geçtiğimiz sene Monster Notebook ve Monster Pusat markaları ile 100 binden fazla ürün satışı gerçekleştirdik. Bir yandan Türkiye’de oyun pazarındaki baskın lider konumumuzu, pazar payımızı güçlendiriyor ve arttırıyoruz, bir yandan da global bir marka olma yolunda yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Haziran ayı içinde, uzun süredir heyecanla beklenen yeni ürünlerimizin satışa çıkmasıyla ve ardından altı ay sürecek espor etkinliğimiz Intel Monsters Reloaded’ın başlamasıyla birlikte 2021’in ikinci yarısına çok güçlü bir giriş yaptık.

Monster #WASD’a geleceğim ama öncesinde yeni ürünleri sormak istiyorum. Yeni nesil işlemcilerle ve grafik kartlarıyla bir üst seviyeye taşıdığınız yeni Monster’ları henüz duyurdunuz, ilgi nasıl?

Bildiğiniz gibi küresel çip krizinden dolayı artan üretim maliyetlerini fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kalmıştık. Hatta fiyatlardaki bu mecburi değişikliğe gitmeden önce bir basın açıklaması yayınlayarak bu konuyla ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirmiştik. Yeni ürünlerin fiyatlarının bir önceki ürünlere göre daha yüksek olmasına rağmen, ilk günden itibaren artan bir ilgiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Her zamanki gibi fiyat - performans ürünleri bunlar. Rakipler de fiyatlandırmalarını bize göre yaptılar.

Ama bu hafta sonu gelişen bir sürprizi sizlerle paylaşayım. Bu zor dönem sonrasında kullanıcılarımıza bir bayram indirimi yapalım dedik ve iki farklı kampanya duyurduk. 15 Temmuz’a kadar tüm dizüstü bilgisayarlarda ve oyuncu ekipmanlarında geçerli yüzde 10 indirim yapıyoruz. 31 Temmuz’a kadar geçerli bir diğer kampanya kapsamında ise laptop alımlarında 3 ay ertelemeli 9 taksit fırsatı sunuyoruz. Laptop alımlarında her iki kampanya birleştirilebiliyor.



Monster #WASD nedir, ne değildir? Monster neden böyle bir etkinlik gerçekleştirme kararı aldı?

Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada yepyeni yatırımlarımız olacak. Ayrıca oyunculara, teknoloji tutkunlarına ve kreatif içerik üreticilerine destek sunacak heyecan verici projeler başlatıyoruz. Gücünü her zaman kullanıcılarıyla birebir temasta olmaktan alan bir marka olarak tüm bu gelişmeleri yine kullanıcılarımızla doğrudan paylaşalım istedik.

Şu ana kadar Türkiye’de teknoloji ve oyun ekosisteminde bu kadar özenle hazırlanmış böyle bir etkinlik henüz yapılmadı. Her zaman ilkleri ve yenilikleri hayata geçirerek sektörüne yön vermiş bir marka olarak, Monster #WASD’ta da oyun ve teknoloji dünyasının geleceğine ışık tutacağız.

Peki neden #WASD?

Monster Notebook olarak, IPSOS araştırmalarına göre ülkemizde oyun bilgisayarı denildiğinde ilk akla gelen ve en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markasıyız. Son yıllarda, Türkiye’deki kullanıcılarımızla kurduğumuz bu bağı yabancı pazarlardaki kullanıcılarla da kurmak istedik ve yurt dışı yatırımlarımıza ağırlık verdik. Yatırımlarımız hız hazandı ve Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

#WASD içindeki W-A-S-D harfleri bizim için klavyedeki yön tuşları olmanın çok ötesinde. Oyuncuların klavyesinde en çok kullanılan bu tuşlar; kullanıcılarımızla kurduğumuz bağın, geliştirdiğimiz ortak dilin bir sembolü… Ayrıca, nasıl ki klavyedeki WASD tuşları oyunun kaderine yön veriyor, biz de Monster Notebook olarak oyun ve teknoloji ekosistemine yön veriyoruz. Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak adına hayata geçirdiğimiz sıra dışı hizmetlerle, marka duruşumuzla, ürünlerimizin şaşırtan performans değerleriyle oyun dünyasına yön veriyoruz!

Oyundaki kazanma çabasının, kıran kırana geçen mücadelelerin klavye üzerindeki adresi olan WASD, 30 Haziran 2021’den itibaren Monster Notebook olarak her sene kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz, oyun ve teknoloji dünyasına dair keşfettiğimiz çözümleri, geliştirdiğimiz yenilikleri paylaşacağımız çoşku dolu buluşmaların adresi olacak.

Monster #WASD’ta yer alacak konuşmacıları da buradan duyurmuş olalım…

Kurucumuz ve CEO’muz İlhan Yılmaz başta olmak üzere, tüm Monster Notebook ailesi olarak orada olacağız. Konuklarımızdan bazılarını sıralamam gerekirse, Kojima Productions Pazarlama Başkanı Jay Boor, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, NVIDIA Pazarlama ve Ürün Direktörü Mark Aevermann, Teknoloji Editörü Mesut Çevik, Mete "EastergamersTV" Özbey, Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, Redbull Pazarlama Direktörü Çağdaş Yaltı, Microsoft PC Gaming Direktörü Stephen Broadwell, Ahmet "Jahrein" Sonuç…









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