Monster Notebook Sumruk serisi oyuncu notebook'ları satışa çıktı

üm Monster Notebook serilerinde olduğu gibi donanım özelleştirme opsiyonuna sahip Semruk’ların başlangıç modeli Semruk S7 V7.1; yeni nesil Intel Core i7 10700K işlemci ile 8 çekirdek, 16 MB önbellek, 3,8 GHz’e kadar hız ve Intel Z490 chipset özellikleri ile geliyor.

Ekran kartında, ödüllü NVIDIA Turing mimarisi ile desteklenen GeForce RTX 2070 SUPER kullanılan Semruk S7 V7.1 daha fazla çekirdek sayısı, yüksek saat hızları ve yüksek hızlı bellek ile öne çıkıyor.

Serinin üst segment modellerinden GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartlı Semruk S7 V7.2.2 ise Intel Comet Lake Core i9-10900 işlemcisiyle Comet Lake-S mimarisi, 5,3 GHz’e kadar hız, 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı, 20 MB önbellek ile Intel Z490 Chipset’i bir araya getiriyor, oyun oynarken veya rendar alırken iş görüyor.

Semruk S7 V7.1, FHD (1920x1080) çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sağlarken, %100 sRGB + %77 Adobe RGB, %75 NTSC Color Gamut, 1000:1 kontrast oranı ve 300 Nit parlaklık sunuyor.

Semruk S7 V7.2.2’lerde ise %100 sRGB + %100 Adobe RGB geniş renk aralığı ve 17,3” UHD 4K (3840x2160) ekran ve NVIDIA G-SYNC teknolojisi yer alıyor.

NVDIA’nın yapay zekâ destekli görüntü oluşturma alanında yeni teknolojisi DLSS 2.0’ın kullanıldığı Semruk serisi notebooklar'daki bu teknoloji, oyuncuların Ray Tracing ayarlarını yükseltmelerini sağlıyor.



128 GB’a kadar genişletilebilen RAM seçenekleri sunan Semruk’lar, 3 adet M2 Nvme ve 1 adet M2 Sata alanını destekliyor.

Özelleştirilebilir RGB klavye sayesinde kullanıcılar her tuşa ayrı renk atayabiliyor ve favori aydınlatma profillerini kaydedebiliyor. Cihazlarda, aynı anda istenilen kadar tuşa basılmasını mümkün kılan N-Key Rollover ve parmak izi okuyucu özellikleri de mevcut.

Sound Blaster Atlas ile gelen cihazda kullanıcılar 2 hoparlör ve 1 subwoofer'la karşılaşıyor.