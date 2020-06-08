Monster Notebook mağazaları yeniden açılıyor

Monster Notebook’un Türkiye ve yurt dışındaki tüm mazağa ve teknik servisleri 8 Haziran saat 10.00 itibariyle, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Monster Notebook çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını her zaman olduğu gibi korunacağını duyuran şirket, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen eksenindeki kontrollü sosyal hayat kurallarının geçerli olacağını belirtti.

09.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek mağaza ve teknik servislerin girişlerinde görevliler maskesiz kimseyi içeri almayacak. Ateşi ölçülen ziyaretçiler binaya sırayla girebilecek. Mağaza ve teknik servislere aynı anda alınacak ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak belirlenecek. Tüm bu önlemlere ek olarak, teşhir ürünleri her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Türkiye’nin müşteri memnuniyeti en yüksek bilgisayar markası Monster Notebook, karantina günlerinde tüm ürün ve servislerini dijital kanallar üzerinden kesintisiz bir şekilde kullanıcılarına ulaştırmak için yeni bir uygulama gerçekleştirmiş ve dijital mağaza konseptini hayata geçirmişti.

Dijital mağaza uygulaması bu yeni dönemde de devam edecek. Monster Notebook uzmanları, randevu sistemi ile giriş yapılan Zoom toplantılarında kullanıcıların sorularını yanıtlayacak, cihazlar hakkında bilgilendirmede bulunacak.



