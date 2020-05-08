Monster Notebook, 'Dijital Mağaza' konseptini hayata geçirdi

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm hizmetlerini online dünyaya taşıyan Monster Notebook, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Şirket, 6 Mayıs tarihinden itibaren video konferans uygulaması Zoom üzerinden kullanıcılar ile buluşarak mağazalarında verdiği destek hizmetini online platform üzerinden vermeye başladı.

Hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15:00 – 15:45 saatleri arasında kullanıcıların sorularının yanıtlanacağı Zoom toplantılarına randevu sistemi ile giriş yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Monster Notebook Satış Direktörü Bilgin Semiz şunları kaydetti: “Covid-19 salgını sonrasında kullanıcılarımıza sağladığımız hizmetlerin kesintiye uğramaması için teknik servisimiz de dahil olmak üzere tüm servislerimizi dijitale taşımıştık. Bu süreçte kullanıcılarımızdan onarım ve bakım taleplerini çağrı merkezi üzerinden almakta, ücretsiz kargo ile gönderilen ürünlerin işlemlerini gerçekleştirmekteydik. Bu hizmetimize devam etmekle birlikte yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Artık mağazalarımızdaki satış görevlilerimiz, kullanıcılarımız ile Zoom üzerinden bir araya gelerek onların sorularına cevap verebiliyor. Böylece her ne kadar mağazalarımız bu süreçte kapalı kalsa da karantina öncesindeki gibi kullanıcılarımız ile birebir buluşabiliyoruz.”

Senede ortalama 10.000 kullanıcı ücretsiz bakım hizmetinden yararlanıyor



Semiz, “Kullanıcılar, ürünlerini altı ayda bir teknik servisimize getirerek veya anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak göndererek cihazın temizliği ve termal macun değişimi gibi işlemleri ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Bu sayede ürünlerin kullanım ömrü uzuyor ve kullanım süresi boyunca aynı verimlilikte çalışması sağlanıyor. Bu şekilde senede ortalama 10.000 kullanıcımız ücretsiz bakım hizmetimizden yararlanıyor” dedi.







