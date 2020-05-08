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Teknoloji
Haber Giriş: 08.05.2020 - 07:22,Son Güncelleme:

Monster Notebook, 'Dijital Mağaza' konseptini hayata geçirdi

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Monster Notebook, 'Dijital Mağaza' konseptini hayata geçirdi
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Monster Notebook, mağazalarında verdiği hizmetleri “Dijital Mağaza” konsepti ile video konferans uygulaması üzerinden sunuyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm hizmetlerini online dünyaya taşıyan Monster Notebook, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Şirket, 6 Mayıs tarihinden itibaren video konferans uygulaması Zoom üzerinden kullanıcılar ile buluşarak mağazalarında verdiği destek hizmetini online platform üzerinden vermeye başladı.

Hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15:00 – 15:45 saatleri arasında kullanıcıların sorularının yanıtlanacağı Zoom toplantılarına randevu sistemi ile giriş yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Monster Notebook Satış Direktörü Bilgin Semiz şunları kaydetti: “Covid-19 salgını sonrasında kullanıcılarımıza sağladığımız hizmetlerin kesintiye uğramaması için teknik servisimiz de dahil olmak üzere tüm servislerimizi dijitale taşımıştık. Bu süreçte kullanıcılarımızdan onarım ve bakım taleplerini çağrı merkezi üzerinden almakta, ücretsiz kargo ile gönderilen ürünlerin işlemlerini gerçekleştirmekteydik. Bu hizmetimize devam etmekle birlikte yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Artık mağazalarımızdaki satış görevlilerimiz, kullanıcılarımız ile Zoom üzerinden bir araya gelerek onların sorularına cevap verebiliyor. Böylece her ne kadar mağazalarımız bu süreçte kapalı kalsa da karantina öncesindeki gibi kullanıcılarımız ile birebir buluşabiliyoruz.” 

Senede ortalama 10.000 kullanıcı ücretsiz bakım hizmetinden yararlanıyor

Semiz, “Kullanıcılar, ürünlerini altı ayda bir teknik servisimize getirerek veya anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak göndererek cihazın temizliği ve termal macun değişimi gibi işlemleri ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Bu sayede ürünlerin kullanım ömrü uzuyor ve kullanım süresi boyunca aynı verimlilikte çalışması sağlanıyor. Bu şekilde senede ortalama 10.000 kullanıcımız ücretsiz bakım hizmetimizden yararlanıyor” dedi.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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