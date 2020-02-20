Monster Notebook Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açacak

Yılmaz şunları kaydetti:

"20 sene önce çıktığımız bu yolculukta kullanıcılar ile ömür boyu dostluk kurmayı amaçladık, tüm çalışmalarımızı bu titizlikle sürdürdük. Artık çalışmalarımızı yeni genel merkezimizde yöneteceğiz. Kadıköy’de küçük bir dükkânda başlayan maceramız bundan böyle markamıza yakışır bu yeni merkezde devam edecek. Başta Monster Notebook ailesine olmak üzere, bugüne dek bize inanan ve destek veren herkese teşekkür ederim.”

Yılmaz, Türkiye'nin oyun pazarının globaldeki gelişmeye de bağlı olarak bu sene yaklaşık yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "800 milyon dolarlık bir hacmi geride bırakan Türkiye oyun pazarının 2022’de 1 milyar doları aşması bekleniyor. Oyun dünyasına yüksek performanslı ürünler sunan bir firma olarak 2019 yurt dışı çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürdüğümüz 1 sene oldu. 2020’de ise Avrupa pazarına yönelik yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz. Çok yakında Berlin’de yaklaşık 1000 metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa’nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açıyoruz.” diye konuştu.