Monster Ambassador Program’da başvuru dönemi devam ediyor

Monster Notebook’un 30 Haziran’da gerçekleşen Monster #WASD etkinliğinde duyurusunu yaptığı Monster Ambassador Program’ın ilk başvuru dönemi 31 Temmuz’a kadar devam ediyor.

İçerik üreticilerini en yeni teknolojiler ile desteklemek ve içerik üreticilerinin Monster Notebook ürünleriyle olan deneyimlerini takipçileriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan Monster Ambassador Program (MAP), Monster Notebook bünyesinde oluşturulan bir marka elçiliği programı.

Monster Notebook, MAP kapsamında içerik üreticilerine Monster Notebook cihaz ve ekipmanlarını deneyimleme, takipçileriyle bu deneyimi paylaşma, deneyimledikçe ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Linkedin ve Instagram platformlarından herhangi birinde içerik üreticiliği yapan herkes MAP sistemi üzerinden ihtiyaç duydukları cihaz ve aksesuarları seçebiliyor. Belirlenen tarih aralığında Monster Notebook’un yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını veya PUSAT serisi aksesuarlarını deneyimleyebiliyor ve daha sonra bu deneyimlerini takipçileriyle diledikleri gibi paylaşabiliyor.

İzlenme ve etkileşim sayılarına göre MAP sistemindeki liderlik tablosunda yarışacak içerik üreticileri, her ay güncellenecek ödül havuzundan ödüller kazanacak. Ayrıca, bir ay süreyle deneyimlenen ürünler sisteme teslim edildikten sonra tekrar ürün talebinde bulunulabiliyor.

Başvurular hiçbir ücret ödemeden, Monster Ambassador Program’ın web sitesi üzerinden kısa bir form doldurarak yapılıyor.