Mono App uygulaması nedir? Ne işe yarıyor?

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, Mono App ile kullanıcılar istedikleri markaların bildirimlerine izin vereceğini, sadece bu markalardan bildirim alacağını, kullanıcıların topladıkları puanlarını TL olarak hesabına transfer edebileceğini veya uygulama içerisindeki çeşitli yöntemlerle harcayabileceklerini belirtti.

Uygulama; App Store, Google Play ve AppGallery'de yayınlandı. Mono App'i telefonlarına indiren kullanıcılar, mesaj almak istedikleri markalardan SMS yerine mobil bildirim alabilecek.

İsteyenler puanlarını sokak hayvanlarına mama olarak ulaştırılması için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP’a bağışlayabilecek ya da iklim değişikliği ile mücadele için yenilenebilir enerji projelerine aktarabilecek.