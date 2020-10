Mohikan nedir? Fenerbahçe Mohikan uygulama marketlerde yerini aldı

Fenerbahçe Mohikan uygulaması ile bazı ayrıcalıklara sahip olmak mümkün olacak. Taraftarlar ile kulübü bir araya getiren mobil uygulama aracılığıyla iki taraf arasındaki etkileşim de artırılmış olacak. Peki, Mohikan uygulaması içerisinde neler yer alacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MOHİKAN NEDİR?

Uygulama marketlerde yapılan tanıtımlara göre Mohikan uygulaması için şu ifadeler kullanılıyor;

Dünyanın en tutkulu ve görkemli taraftarına sahip Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi taraftar uygulamasıdır. Her alanda öncü ve lider olan Fenerbahçe’nin yine bir ilk olacak uygulaması ile sahalardayız. Artık her an Fenerbahçe ile bir aradayız.



Mohikan uygulaması sayesinde hiçbir yerde bulamayacağınız deneyimlere, içeriklere ve özelliklere sahip olacaksınız.



• Uygulama içerisinde yer alan armaları biriktirerek ne kadar tutkulu bir taraftar olduğunuzu gösterebilirsiniz.

• Doğum günü hediyesi olarak sporculardan özel videolu mesajlar alabilirsiniz.

• Fenerium mağazalarından yapacağınız alışverişleri mobil cüzdan ile yaparak puan biriktirip o puanlarla size özel deneyimler alabilirsiniz.

• Fenerbahçeli sporculara ve yöneticilere özel sorular sorabilirsiniz.

• FB TV ye konuk yorumcu olabilirsiniz.

• Stad, salon ve müzede size özel deneyimler yaşayabilirsiniz.

• Stad ve salonlarda çalan marşlara ve müzikleri seçebilirsiniz.

• Her maç sonunda maçın en mücadeleci oyuncusunu yani ‘Maçın Mohikanı’ nı seçebilirsiniz.

• Her maç ile ilgili detaylı analizlere kolayca ulaşabilirsiniz