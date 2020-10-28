Mohikan nedir? Fenerbahçe Mohikan uygulama marketlerde yerini aldı
Fenerbahçe Mohikan isimli uygulama ile dijital çağın bir parçası olan Sarı Lacivertli kulüp, pek çok özelliği bir araya getirerek taraftarlar ve kulüp arasındaki etkileşimi üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Resmi taraftar uygulaması olarak tanıtılan Mohikan ile sporculardan özel videolu mesajlar, Fenerium mağazalarından indirimli ürün satın alma, sporcular ve yönetimle doğrudan etkileşime geçme, FB TV'de konuk olma gibi pek çok konuda avantaj elde edilebilecek. İşte, Fenerbahçe Mohikan uygulaması hakkında detaylı bilgiler
Fenerbahçe Mohikan uygulaması ile bazı ayrıcalıklara sahip olmak mümkün olacak. Taraftarlar ile kulübü bir araya getiren mobil uygulama aracılığıyla iki taraf arasındaki etkileşim de artırılmış olacak. Peki, Mohikan uygulaması içerisinde neler yer alacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Uygulama marketlerde yapılan tanıtımlara göre Mohikan uygulaması için şu ifadeler kullanılıyor;
Dünyanın en tutkulu ve görkemli taraftarına sahip Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi taraftar uygulamasıdır. Her alanda öncü ve lider olan Fenerbahçe’nin yine bir ilk olacak uygulaması ile sahalardayız. Artık her an Fenerbahçe ile bir aradayız.
Mohikan uygulaması sayesinde hiçbir yerde bulamayacağınız deneyimlere, içeriklere ve özelliklere sahip olacaksınız.
• Uygulama içerisinde yer alan armaları biriktirerek ne kadar tutkulu bir taraftar olduğunuzu gösterebilirsiniz.
• Doğum günü hediyesi olarak sporculardan özel videolu mesajlar alabilirsiniz.
• Fenerium mağazalarından yapacağınız alışverişleri mobil cüzdan ile yaparak puan biriktirip o puanlarla size özel deneyimler alabilirsiniz.
• Fenerbahçeli sporculara ve yöneticilere özel sorular sorabilirsiniz.
• FB TV ye konuk yorumcu olabilirsiniz.
• Stad, salon ve müzede size özel deneyimler yaşayabilirsiniz.
• Stad ve salonlarda çalan marşlara ve müzikleri seçebilirsiniz.
• Her maç sonunda maçın en mücadeleci oyuncusunu yani ‘Maçın Mohikanı’ nı seçebilirsiniz.
• Her maç ile ilgili detaylı analizlere kolayca ulaşabilirsiniz
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