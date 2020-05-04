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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 04.05.2020 - 06:39,Son Güncelleme:

Modüler Geçici Üs Bölgeleri'ne ASELSAN desteği

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Modüler Geçici Üs Bölgeleri'ne ASELSAN desteği
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda, Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi kapsamında 2022 sonuna kadar üs bölgelerinde entegre lojistik destek faaliyetleri yürütülecek.

Projede, Entegre Lojistik Destek-3'ü (ELD-3) kapsayan sözleşme değişikliği için imzalar atıldı.

Performansa Dayalı Bakım/Onarım Sözleşmesi çerçevesinde verilecek hizmet, Modüler Geçici Üs Bölgesi sözleşmeleri kapsamında teslimatı yapılan ve garantisi tamamlanan/tamamlanacak sistemlerin 2022 sonuna kadar saha ve fabrika seviyesi bakım/onarım faaliyetleri ile kullanıcı seviyesi müşteri eğitimlerini kapsıyor. Sözleşme, ELD-1 ve ELD-2 bakım/onarım sözleşmelerinin devamı niteliğinde bulunuyor.

Söz konusu sözleşme, mevcut bakım onarım sözleşmelerinden farklı olarak "performansa dayalı lojistik" anlayışıyla yapılandırıldı. Sözleşme bu haliyle "tüm kritik elektronik sistemlerin en kısa sürede müdahale, müdahaleyi takiben en kısa sürede onarım yapılarak faal hale getirilmesi" performans kriterini içeriyor.

Projede kullanılan sistemlerin kullanım alanı ve kullanım şeklinin kritik olması dolayısıyla oluşabilecek arızalara en kısa sürede müdahale etme zorunluluğu bulunuyor. Bu isterleri karşılamak amacıyla tam zamanlı yerinde destek sağlanıyor.

Üs bölgelerinde arıza kaynaklı emniyet zafiyetini önlemek amacıyla sahadan toplanan tüm bildirimler etkin olarak takip ve analiz ediliyor, raporlanıyor.

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