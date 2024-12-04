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Moda perakendeciliği sektöründe yeni teknoloji yatırımı

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#LCW Digital#LC Waikiki#Moda Perakendeciliği
Moda perakendeciliği sektöründe yeni teknoloji yatırımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 15:26

Moda perakendeciliği şirketi LC Waikiki, dijital dönüşüm hedeifyle teknoloji odaklı bir şirket kurduğunu duyurdu. Şirketin yüzde 100 iştiraki olarak hayata geçtiği açıklanan LCW Digital’in, moda ve teknoloji dünyasını bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi.

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LCW Digital’in teknoloj alanındaki global trendleri yakından takip ederek, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü destekleyen bir yapı oluşturacağını belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, yeni ürün ve hizmetler geliştirmenin, iş birliklerini artırmanın ve yenilikçi projelerle fark yaratmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Özer yaptığı açıklamada, “Halihazırda güçlü teknoloji ekibimizle pek çok yenilikçi projeye imza attık. Ancak artık bunu bir adım ileriye taşıyarak, dijitalleşme ve Ar-Ge odaklı bir yapıya kavuşuyoruz. LCW Digital ile sadece kendi iş süreçlerimizi daha da güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayacağız. Bu hamle, moda ve teknolojinin kesişim noktasında nasıl bir fark yaratabileceğimizi gösteren güçlü bir örnek olacak” ifadelerini kullandı.

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#LCW Digital#LC Waikiki#Moda Perakendeciliği

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