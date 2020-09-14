Moda etkinlikleri bu yıl TikTok’ta

Her yıl eylül ayında gerçekleşen moda etkinlikleri, bu yıl pandemi sebebiyle bir bir erteleniyor. COVID-19 ile mücadele dünya çapında devam ederken, alıştığımız etkinlikler de çeşitli formatlarla, güvenli alanlarımızda karşımıza çıkıyor. Konserler, gösteriler, eğitimler dijital platformlarda, sosyal medyada gerçekleştiriliyor. Şimdi de moda etkinliklerini ilk kez bir sosyal medya platformundan takip edeceğiz. #TikTokFashionMonth ismiyle duyurulan etkinliklerde sanal pistler, stil seansları ve çok daha fazlasını içeren eğlenceli aktiviteler olacak. Türünün ilk örneklerinden biri olacak bu etkinliklere katılacağı açıklanan markalar arasında Saint Laurent, Louis Vuitton, Puma, Alice + Olivia ve JW Anderson gibi dünyaca ünlü birçok marka var.

İzleyiciler, ayın birçok etkinliğinde #TikTokFashionMonth, #GetTheLook ve # Fashion101 hashtag'lerini kullanmaya teşvik edilecek ve bu hashtaglerle sanal pistlerdeki en iyi TikTok içeriklerinin yer alacağı "Runway Odyssey" sunumuna yönlendirilecek. TikTok moda ayının online bir partiyle de son bulması bekleniyor.

Hadi şimdi bir değerlendirme yapalım. Daha düne kadar TikTok ile yan yana dahi gelmek istemeyen markalar, pandemi sürecinde fikirlerini değiştirmiş görünüyor. Mesela, Alice + Olivia'nın CEO'su ve kreatif direktörü Stacey Bendet yaptığı açıklamada, "TikTok moda, müzik, sanat ve tasarım dünyalarını birleştiren yaratıcı sunumlar için inanılmaz ve yenilikçi bir platform. Kapsayıcılığı desteklemek için biz de iş birliği yapıyoruz. Çalışmalar çok eğlenceliydi, tasarımlarımızla oluşturulan içerikleri görmek için sabırsızlanıyorum.” demiş. Diğer markaların CEO’larından ve ünlü modacılardan da benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu açıklamaların çok samimi olmadığını düşünüyorsanız, aynı fikirdeyiz. Ama işte dijital dünya böyle bir yer, krizler akıllı yönetilince bir anda fırsatlara dönüşebiliyor. Üstelik sadece markalar için değil, herkes için. Muhtemelen bu markalar ve modacılar, tasarımlarını TikTok’un erişim ve etkileşim gücü sayesinde bu yıl her zamankinden çok daha fazla kişiye gösterme imkanı bulacak.

TikTok’un süreci bu noktaya getirmesi gerçek bir başarı örneği. Önümüzdeki dönemde, henüz bu uygulamayla yan yana gelmemiş markaların da yeni pazarlama ve iletişim stratejileri geliştireceğini ve modasına ayak uyduracağını rahatlıkla söyleyebiliriz.



Şinasi Furkan AVCI

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