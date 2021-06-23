Mobizen indir - Mobizen nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Mobizen uygulaması

Mobizen ekran kaydedici olan uygulamalardan bir tanesidir. Telefonunun ekranını kaydetmek isteyenler ya da öğretici videolar çeken kişiler mobizen indirerek telefon ekranını kaydetmektedir.

Mobizen Nedir ve Ne İşe Yarar?

Uygulama indirme marketlerinde yer alan en popüler olan ekran kaydedici uygulamalarından bir tanesidir. Mobizen ekran kaydetmeyi sağlar. Yüksek kalite ile birlikte telefon ya da tablet uygulama ekranını kaydedebilirsiniz. Yaklaşık olarak bu uygulamayı 100 milyonu aşkın olan kullanıcılar kullanmaktadır. Mobizen uygulama üzerinde oyun oynarken oyununu kaydedebilir hem de resim ve video çekme imkanını sizlere vermektedir. Bu özellikle tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulmaktadır. Mobizen ses kaydetmede de çok başarılı bir uygulamadır.

Mobizen Nasıl İndirilir?

Mobizen uygulamasını indirmek için uygulama internet sitesine giriş yapabilirsiniz. Eğer Android olan bir akıllı telefon kullanıyorsanız öncelikle bir android hesabınız yok ise Android hesabı oluşturanız gerekiyor. Daha sonra google play store aplikasyonuna tıkladıktan sonra arama butonu kısmına gelerek buraya "mobizen" yazarak aratın. Mobizen yazınca çıkan ilk uygulama da M logolu bir uygulama olacaktır. Buraya tıkladıktan sonra mobizen indir seçeneğine basarak uygulamayı hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Bütün bu işlemler IOS için de geçerlidir. Öncelikle bir apple kimliği oluşturun. Daha sonra ise app store uygulamasına giriş yapın. Bu noktadan itibaren uygulama arama butonu yerine tıklayarak "mobizen" yazarak aratın. Arattıktan sonra karşınıza mobizen ekran kaydedici adlı bir uygulama çıkacak. Yükle seçeneğine tıklayarak internet hızınıza bağlı olarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Mobizen IOS App Store İndirme Linki

Mobizen IOS app store indirme linki şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/tr/app/mobizen-ekran-kaydedici/id1516733633?l=tr "

MOBİZEN IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Mobizen Android Google Play İndirme Linki

Mobizen Android google play indirme linki aşağıda yer almaktadır;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsupport.mvagent&hl=tr&gl=US "

MOBİZEN ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Mobizen Nasıl Yüklenir?

Mobizen uygulamasını doğrudan indirme linklerini kullanarak indirebilirsiniz. İndirme linklerini kopyalayın ardından arama çubuğu kısmına yapıştırın. Buradan mobizen uygulamasını otomatik olarak indirme işlemi başlayacaktır. Otomatik olarak indirme işlemi başlayınca sizler de bu uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize yükleyebilirsiniz.

Mobizen Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı kullanmak için ekran ara yüzünde yer alan ekranı kaydet öğesine tıklayın. Bu noktadan itibaren widget görüntülenecektir. Karşınıza çıkan üç seçenekten bir tanesi widget seçeneğidir. Widget'a tıklayarak kayıt düğmesini başlatabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bilgisayara bağlı olanız da gerekmiyor. Mobizen üzerinden ekran yakalama yöntemi de yer almaktadır. Ekran yakalamak için mobil uygulaması üzerinde yer alan ekran kaydete basıyoruz. Buradan da ekranda kayıt widget seçeneği yer alacaktır. Bu şekilde ekranınızı yakalayabilir anlık resimler çekebilirsiniz.

Mobizen'in Özellikleri Neler? Mobizen İncelemesi

- Ekranı kayıt yöntemine tıklayarak video şeklinde ekranınızı kaydedebilirsiniz.

- Yakalama özeliği sayesinde anlık resim de kaydedebilirsiniz.

- Uygulama üzerinde FULL HD seçeneği yer almaktadır. 60 fps alarak Full Hd seçeneği ile birlikte uygulamayı kullanabilirsiniz.

- Daha sonra oluşturmuş olduğunuz kayıtları da kaydı görüntüleyin seçeneğinden izleyebilirsiniz.

- Oluşturmuş olduğunuz kayıtları da mobizen uygulamasından başka platformlara paylaşabilirsiniz.

Mobizen Nasıl Silinir?

Mobizen uygulaması silinmesi için uygulamaya giriş yapın. Buradan uygulama üzerine 3 saniye basılı tutarak kaldır seçeneğine basın. Uygulama 5 saniye içerisinde kaldırılacaktır.