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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.09.2020 - 08:14 | Son Güncelleme:

Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı ne zaman yapılacak?

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Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı ne zaman yapılacak?
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Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açıyor. Hizmet ve teknoloji sağlayıcılarını, girişimleri, yazılımcıları gelir kaynakları oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı iş insanları ve yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen konferans, gelecek yıl 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eskiden mobil denildiğinde aklımıza ilk önce mobil cihazlar geliyordu. Günümüzde ise teknoloji veri paylaşımı ve erişime bağlı olarak gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Artık Mobil veriye, bilgiye, cihazlara ve insanlara her yerde ve her zaman erişim anlamına geliyor. Otomasyondan otomotive, eğitimden sağlığa kadar tüm sektörler yeni teknolojiler ile büyüyor ve şekil değiştiriyor. Gelecek mobilite ve buna bağlı akıllı teknolojiler ile şekillenirken, bu teknolojiler ekonomilere yön veriyor.

Bu bağlamda gerçekleştirilecek olan Mobile Futuristic Exhibition of Smart Technologies yani Mobilefest 2021, 18-20 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı ne zaman yapılacak

5G & Telekomünikasyon, IoT, Bulut Bilişim, Data & Analiz, Siber Güvenlik, Otonom ve Elektrikli Araçlar, Robotik, Yapay Zekâ, Blockchain ve dikey teknolojilerin de yer alacağı etkinlik, daha çok iş geliştirme uzmanları, IT profesyonelleri ve diğer sektör profesyonelleri olmak üzere B2B ziyaretçilerini ağırlayacak.

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